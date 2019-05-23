Washington Examiner: США победили РФ в небе над Аляской 23.05.2019, 13:36

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Америка напоминает России о том, кто хозяин в небе.

США одержали большую победу над Россией, купив у нее Аляску в 1867 году. В понедельник, 20 мая, США снова одержали победу над Россией в небе над Аляской. Эта победа обрела форму реакции Америки на две группы российских военных самолетов, которые вошли в зону действия ПВО на Аляске без предварительного уведомления. В первой группе были два российских бомбардировщика Ту-95, а во вторую группу вошли два Ту-95 и два истребителя сопровождения Су-35. И каждая из этих групп была перехвачена двумя истребителями Ф-22, пишет издание Washington Examiner (перевод – inosmi.ru).

В случае открытого столкновения американские Ф-22 одолели бы своих российских противников, Су-35. Результат любого военного столкновения никогда не гарантирован заранее, однако есть два фактора, которые могли бы способствовать победе американцев в том случае, если бы российские пилоты решили попытать удачу.

Во-первых, по авионике, техническому обслуживанию и конструкции Ф-22 намного превосходит российский истребитель Су-35. Эти системы и возможности позволяют Ф-22 обнаруживать и поражать цели еще до того, как их самих заметят. Россияне не узнали бы о том, что Ф-22 перехватили их, до тех пор, пока истребители Ф-22 не оказались бы прямо над ними. В условиях боя россияне не узнают о появлении Ф-22 до тех пор, пока их Су-35 и Ту-95 не будут подбиты.

Во-вторых, у Ф-22 пилоты лучше. Российским пилотам не хватает подготовки и летных часов, которые есть у американских пилотов. Имея в своем распоряжении более совершенное оружие и более совершенную авионику, пилоты Ф-22 получают возможность обнаруживать цели и открывать по ним огонь с более удобных позиций. Это именно то, что многие упускают из виду, когда комментируют впечатляющую маневренность Су-35, называя ее предпосылкой превосходства в воздушном бою.

И, да, Ту-95 — это пережиток холодной войны.

Инцидент с появлением российских самолетов в небе над Аляской важен именно тем, как ВВС США отреагировали на него. Они опубликовали фотографии, которые можно считать ответным ударом США по российской машине пропаганды, часто демонстрирующей, как российские истребители перехватывают американские самолеты-шпионы. Россияне любят публиковать фотографии, сделанные во время этих операций, чтобы запугать американских политиков. Публикуя собственные, гораздо более убедительные фотографии, США напоминают России о том, кто хозяин в небе над Аляской. Это необходимое и очень эффективное средство сдерживания.