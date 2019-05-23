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Пропагандист Соловьев отказался от дуэли

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  • 23.05.2019, 15:43
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Владимир Соловьев

Российский пропагандист не принял вызов журналиста из Краснодара.

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли против краснодарского журналиста Кирилла Гурьева, возмутившегося тем, что Соловьев назвал «бесами» противников строительства храма в Екатеринбурге, сообщает lenta.ru.

«Как только вы кому-нибудь говорите «да», у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться. Мало того, как только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в суд подадут», — считает ведущий.

Он полагает, что Гурьев желает прославиться с его помощью. Он добавил, что «это хорошо известная технология», в рамках которой человек выбирает знаменитость и предпринимает в отношении нее «весь набор этих действий». «Видите, все наши СМИ с радостью эту тему подхватили, так что технология работает», — отметил Соловьев.


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