«Обещали 2% кешбэка, потратил 1300 рублей, назад вернули 17 копеек» 10 23.05.2019, 16:24

3,511

Банк ответил, что сожалеет.

У Дениса карточки пяти банков на разные случаи жизни. Среди них «Карта №1» от «Альфа-Банка», по которой ему приходит кешбэк. Мужчина выбрал категорию «Еда и продукты», надеясь на нормальный возврат. Каково же было его удивление, когда на счет зачислили совсем мизерную сумму, пишет onliner.by.

— В апреле на «Карту №1» от «Альфа-Банк» мне вернули долг. В первой половине месяца планировались большие траты, и, вспомнив про обещанный банком кешбэк в размере до 2% по любимой категории ( у меня «Еда и покупки»), я решил проводить траты именно по этой карте, — объясняет мужчина.

За день он потратил 606 и 482 рубля в «Гиппо», 131 рубль в «Виталюре», 74 рубля в «Евроопте» и 17 рублей в Jysk.

— В общей сложности было потрачено 1311,14 рубля. Согласно условиям обслуживания своей карты, в начале мая ожидался кешбэк в размере около 26 рублей, — говорит мужчина. — Каково же было мое удивление, когда 4 мая утром мне пришло следующее сообщение из банка: «Спасибо за использование Карты №1. рады сообщить о выплате Cash-back 0,17 BYN за апрель. Ваш Альфа-Банк».

Денис был зол и написал банку в онлайн-чат. Оператор объяснила: даже у одного магазина на кассах может отличаться MCC-код.

— Самое интересное в этой истории то, что узнать MCC-код операции я могу лишь после оплаты. В завершении нашего диалога оператор уточнил мои личные данные для идентификации и в ответ прислал отчет о моих транзакциях, — говорит Денис и показывает скриншот отчета. Ни за одну покупку в тот день ему не начислили кешбэк.

— Заглянув в подробные правила пользования картой на сайте банка, пятой строчкой увидел тот злополучный MCC-код. Это что получается? На главной странице банк обещает вернуть деньги за покупки: 2% — по любимой категории, 1% — по остальным. Но, выбрав в качестве любимой категории «Еда и покупки», согласно правилам пользования картой, клиент банка не получит кешбэк вовсе (5411 — операции, связанные с покупкой продуктов питания), — удивляется читатель.

Официально

— Ситуация с МСС-кодом 5411 еще 1 августа 2018 года коснулась многих карточных продуктов в Республике Беларусь, в том числе и «Карты №1» от «Альфа-Банка», — прокомментировал ситуацию банк. — Как только нововведение произошло, мы оперативно и многоканально уведомили своих клиентов, понимая связанные с этим неудобства. По этой карте есть еще 6 вариантов любимых категорий, включая автомобиль, дом, развлечения, спорт и т. д., где МСС-код 5411 существенно не влияет на сумму кешбэка. Сожалеем, что ситуации, как у Дениса Николаевича, еще происходят.