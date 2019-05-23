Как Беларусь теряет миллиарды из-за Шуневича и Конюка 1 23.05.2019, 20:40

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Аресты на публику и конфискации не возвращают деньги в закрома Родины.

В четверг генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отчитался о борьбе с коррупцией в 2018 году.

Выяснилось, что за прошлый год количество выявленных коррупционных деяний увеличилось на треть. А самыми распространенными преступлениями в этой сфере оказались: взяточничество, должностные хищения, а также превышения власти или служебных полномочий, пишет «Салiдарнасць».

Но интересно в этой ситуации другое: за год белорусские силовики доблестно возместили в бюджет 22 миллиона рублей, что эквивалентно сумме 5,5 миллионов долларов.

На первый взгляд, может показаться, что белорусские правоохранители отлично сработали. И вот он – реальный результат всех «жесточайших» указаний главы государства, громких задержаний, посадок и конфискаций. Наверняка в этом свете ситуацию видят и сами силовики.

И действительно, слава о работе белорусских правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями уже давно вышла за пределы Беларуси.

Особенно это заметно, если проанализировать рейтинг стран мира по количеству привлеченных прямых иностранных инвестиций. По данным Всемирного банка за 2018 год, Беларусь привлекла лишь около 1,3 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

И если примерить на нашу страну мерки хотя бы соседней Литвы, то страна вполне могла бы привлекать в год не менее 3,5 миллиардов долларов вложений из-за рубежа. Таким образом, ежегодные потери Беларуси по этому направлению приближаются к нескольким миллиардам долларов.

И это как раз и есть та самая цена, которую Беларусь и все ее жители платят за произвол силовиков внутри страны. Отсюда следует неочевидный факт: громкие аресты на публику и конфискации на самом деле не возвращают деньги в закрома Родины, а в гораздо больше мере отпугивают тех, кто мог бы их сюда принести.