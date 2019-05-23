Экс-помощницу госсекретаря США не пустили в Россию 23.05.2019, 22:41

ВИКТОРИЯ НУЛАНД

Викторию Нулланд, критиковавшую режим Путина, внесли в черный список.

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд не выдали российскую визу. Как заявили в МИД России, ее включили в список, составленный в ответ на санкции США, сообщает BBC.

"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки, - сказали Интерфаксу в министерстве.

По данным газеты "Коммерсант", в России Нуланд собиралась принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

Кто такая Нуланд

Нуланд была помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2013-2016 годах. В частности, она занималась ситуацией на востоке Украины и участвовала в переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым.

В декабре 2015 года она сопровождала приехавшего в Москву госсекретаря США Джона Керри. Вместе с послом Джоном Теффтом они прогулялись по Арбату и купили сувениры.

В мае 2019 года на слушаниях в конгрессе Нуланд предложила подготовить новые антироссийские санкции и назначить в Белом доме "киберцаря", который должен будет координировать политику США в сфере кибербезопасности.