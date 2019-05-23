Вакарчук рассказал о десяти принципах отбора в партию «Голос» 2 23.05.2019, 23:19

Святослав Вакарчук

Фото: Радио Свобода

Кто сможет попасть в ряды новой политической силы в Украине?

В команде лидера группы "Океан Эльзы", украинского общественного деятеля Святослава Вакарчука рассказали, кто войдет в его политическую партию "Голос", которая примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, сообщает "Обозреватель".

Подробности появились в Telegram-канале "Голоса". Отмечается, что персональный состав будет утвержден после открытого обсуждения на съезде политсилы, который пройдет 7 июня.

Так, в партию Вакарчука попадут кандидаты в народные депутаты, которые соответствуют таким критериям:

1) имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и могут объяснить свое состояние;

2) отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очищении власти";

3) разделяют ценности, принципы, идеологию и программные основы партии "Голос";

4) имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и виденье, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;

5) ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;

6) не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;

7) не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;

8) никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;

9) не противодействовали Революции Достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.

10) не являются действующими народными депутатами Украины – только для тех, кто баллотируется в многомандатном общегосударственном округе.

При этом, Вакарчук предложил партии не включать в списки нардепов, однако тех из них, кого украинцы знают, как успешных и порядочных парламентариев, "Голос" поддержит на округах.