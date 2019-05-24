В Украине официально стартовала избирательная кампания в Раду 24.05.2019, 8:39

Досрочные выборы пройдут по действующим правилам, а не обновленным.

Сегодня с полуночи, 24 мая, в Украине стартовала избирательная парламентская кампания: досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду запланированы на воскресенье, 21 июля, сообщает liga.net.

Как напомнили вчера в Центризбиркоме, кампания начинается на следующий день после публикации указа президента о роспуске Рады. Его напечатали вчера в газете «Урядовий кур'єр».

В ЦИК заявили, что могут принимать документы от кандидатов, однако не успеют в срок напечатать бюллетени по действующей системе госзакупок.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины и сразу же заявил, что распускает Раду, а 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады 22 мая закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку. У президента Украины отреагировали на это крылатым выражением. 23 мая в Верховный суд поступили два иска об обжаловании роспуска.