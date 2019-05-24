Мне Путин подарил! 2 Александр Гостев

24.05.2019, 19:44

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Владимир Путин и Кристина Киршнер в Буэнос-Айресе в 2014 году

Экс-президента Аргентины судят за коррупцию.

В Буэнос-Айресе на этой неделе начался суд над экс-президентом Аргентины, сенатором Кристиной Киршнер, которую обвиняют в коррупции и преступном сговоре с целью отмывания денег. 23 мая помимо прочих возбужденных против нее уголовных дел возникло еще одно – о найденных у Киршнер при обыске важнейших исторических документах, ранее украденных. Сама Киршнер утверждает, что раритеты ей подарил лично президент России Владимир Путин. Как старинные латиноамериканские документы оказались у Путина – загадка.

Первые слушания по делу о коррупции против бывшего президента Аргентины Кристины Элизабет Эрнандес де Киршнер и еще 12 человек, ее родственников и близких к ней чиновников, состоялись в Буэнос-Айресе 21 мая. Всех их обвиняют в сговоре ради отмывания денег, которые они получили в виде взяток от крупного строительного подрядчика и бизнесмена Ласаро Баеса в обмен на государственные подряды на сумму в 46 миллиардов песо (около одного миллиарда долларов). Судьи считают, что именно Кристина Киршнер играла во всем деле ключевую роль.

Это далеко не первое уголовное дело против бывшего президента, долгое время считавшейся образом новой Аргентины, шедшей по пути "левой национальной модернизации" под ее руководством. Кристина Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. Перед ней президентское кресло с 2003 по 2007 год занимал ее покойный муж Нестор Киршнер. В 2010 году, находясь на пике славы, Кристина Фернандес де Киршнер оказалась на четвертом месте в составленном журналом Time списке десяти лучших женщин-лидеров мира.

В декабре 2017 года суд запросил Сенат о лишении Кристины Киршнер сенаторского иммунитета от уголовного преследования, чтобы поместить ее под арест по обвинению в государственной измене за попытку скрыть роль Ирана в организации взрыва в еврейском центре AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, когда погибли 85 человек и еще около 200 были ранены. Согласно следствию, а также данным израильских спецслужб, будучи президентом, она вступила в сговор с представителями Ирана, скрыв данные о его прямой причастности к теракту, исполнителями которого стали боевики группировки "Хизбалла". За молчание Киршнер Тегеран должен был расплатиться с Аргентиной выгодной сделкой, поставляя нефть в обмен на зерно.

В 2013 году Буэнос-Айрес и Тегеран подписали, при прямом участии Киршнер и тогдашнего иранского президента Махмуда Ахмадинежада, соглашение о совместном расследовании взрыва в еврейском центре, что вызвало огромный международный скандал. Как стало известно впоследствии, Киршнер обращалась в Интерпол с просьбой прекратить розыск граждан Исламской Республики Иран, в том числе бывших иранских дипломатов в Буэнос-Айресе, подозреваемых в причастности к теракту.

С делом о подрыве еврейского центра связана другая громкая история – о гибели в 2015 году федерального прокурора Аргентины Альберто Нисмана. Тело Нисмана было обнаружено за несколько часов до того, как он должен был публично представить доказательства тайного сговора Киршнер с Тегераном. По его данным, Кристина Киршнер лично препятствовала следствию по делу, получив за это от иранского режима больше миллиона долларов. В сентябре прошлого года независимая группа патологоанатомов пришла к выводу, что Нисман был убит в собственной ванной комнате. Это противоречит заключениям правительственной комиссии, сделанным в бытность Киршнер президентом, что Нисман, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством.

"Марш молчания" в Буэнос-Айресе в 2015 году в память об Альберто Нисмане и с требованием независимого расследования его смерти

Сама Кристина Киршнер, не так давно заявившая о решении баллотироваться на пост вице-президента Аргентины на выборах в этом году, постоянно отвергает обвинения и утверждает, что все уголовные дела и суды над ней организованы ее противниками как внутри страны, так и за границей, чтобы помешать ее предвыборной кампании.

“Se operó sobre la sociedad para romper los vínculos de solidaridad. Así operó el neoliberalismo.”#CristinaEnClacso #Clacso2018 pic.twitter.com/nbUjlcCrp8 — Unidad Ciudadana 🇦🇷 (@UniCiudadanaAR) November 19, 2018

Как стало известно 24 мая, Клаудио Бонадио, очень известный аргентинский судья, ведущий дело Киршнер, обратился в прокуратуру с просьбой подготовить новый судебный процесс – в связи с обнаружением на вилле экс-президента в южном городе Эль-Калафате в Патагонии во время обыска в конце 2018 года уникальных исторических документов и писем, долгое время считавшихся похищенными и пропавшими без следа. Главные из них – письмо одного из лидеров борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке в начале XIX века, национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина своему ближайшему помощнику, будущему Верховному правителю Чили Бернардо О’Хиггинсу, написанное в 1835 году, и записная книжка президента Аргентины в 1916–1922 и 1928–1930 годах Иполито Иригойена.

По данным следствия, оба этих артефакта в 1976 и 1979 годах были украдены неизвестными соответственно из государственного архива Аргентины и Национальной библиотеки Чили – и нашлись среди 94 коробок документов, конфискованных во время рейдов, организованных судьей Клаудио Бонадио в поисках доказательств преступлений Кристины Киршнер. Теперь к прошлым уголовным делам в адрес экс-президента (а их всего уже 10) может добавиться и обвинение в "сокрытии, уничтожении или незаконном вывозе исторических реликвий". Как считает Бонадио, даже если Киршнер не знала о нелегальном источнике происхождения документов, она не могла не понимать их национальной и исторической ценности и обязана была передать государству.

Владимир Путин и Кристина Киршнер в Кремле. 23 апреля 2015 года

У самой Кристины Киршнер имеется собственная версия того, как пропавшие исторические бумаги оказались в ее доме. Она представила ее в своей книге "Искренне" (Sinceramente): письмо и книжка стали подарком от президента России Владимира Путина во время официальной поездки Киршнер в Москву в марте 2015 года:

"В какой-то момент Путин остановил всю нашу делегацию и попросил одного из своих сотрудников, у которого в руках была коробка, подойти ближе. К удивлению меня и моего переводчика он сказал мне: "Это для Вас, госпожа президент". Когда я открыла коробку и увидела оригинальное письмо Сан-Мартина О'Хиггинсу, я чуть не умерла! Я посмотрела на него и спросила: "И где Вы его взяли?" Ответ был немедленным и удивил меня еще больше: "Мы специально посылали человека, чтобы купить это для Вас в Нью-Йорке". Признаюсь, что если он хотел произвести на меня впечатление, ему это более чем удалось. Оригинал письма освободителя Сан-Мартина освободителю О'Хиггинсу! Более того, там сам Сан-Мартин сетует на неблагодарность, которой им обоим отплатили люди, которых они освободили! Мамочка моя! Путин, снимаю перед тобой шляпу!"

Следующие слушания по обвинениям Кристины Киршнер в различных преступлениях намечены в Буэнос-Айресе на 27 мая. Всего в рамках ее дела (60 томов по 200 страниц в каждом) суд планирует заслушать около 160 свидетелей.

Александр Гостев, «Радио Свобода»