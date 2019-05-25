Международный трибунал обязал РФ освободить украинских моряков и корабли 3 25.05.2019, 14:31

1,573

Решение огласил судья Пак Чжин Хен

Фото: itlos.org

Решение было принято практически единогласно.

Международный трибунал ООН по морскому праву сегодня принял решение обязать Российскую Федерацию освободить 24 украинских моряка и три украинских корабля, которые были захвачены в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщает «Гордон».

Решение суда огласил судья из Южной Кореи Пак Чжин Хен.

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержанных украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину", – заявил председатель трибунала.

Решение было принято практически единогласно – 19 судей проголосовали за. Против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

Российская сторона на заседании отсутствовала. Судья напомнил, что этот факт не является основанием для отказа РФ выполнить решение трибунала.

Пак Чжин Хен также призвал обе стороны воздержаться от эскалации ситуации.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля президент Украины Петр Порошенко проинформировал, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения захваченных Россией украинских моряков и кораблей.

3 мая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль проинформировала, что российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

Украина потребовала в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить 24 украинских военных моряка и три корабля.