Как предполагаемая дочь Путина защищала диссертацию в МГУ 1 25.05.2019, 14:57

Катерина Тихонова

Работа Катерины Тихоновой была посвящена исследованию вестибулярного аппарата.

Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью президента Владимира Путина, в пятницу стала кандидатом физико-математических наук. За присвоение степени диссовет проголосовал единогласно, никто из присутствовавших на защите не критиковал работу, а единственный ученый, у которого были вопросы к диссертации, на защиту попасть не смог, сообщает BBC.

Защищалась Тихонова в МГУ им. Ломоносова, одним из научных руководителей работы был ректор университета Виктор Садовничий. Он по совместительству заведует кафедрой математического анализа на механико-математическом факультете МГУ.

Пустили не всех

Институт механики МГУ, где проходила защита, - НИИ со сложным пропускным режимом. Пройти туда можно только по пропуску сотрудника или студента-практиканта, или по заранее утвержденному списку.

Студенты-третьекурсники, которые вышли из здания института механики во время защиты Тихоновой, сказали, что ничего не слышали о происходящем в здании. Ирина, студентка мехмата, призналась, что услышала имя Тихоновой впервые от корреспондента Би-би-си. Никаких дополнительных мер безопасности в НИИ она тоже не заметила.

Другой студент признался, что читал публикации СМИ о личности Тихоновой, но считает их слухами.

Вместе с журналистами, проходившими по списку, попасть в здание пытался и пожилой мужчина, представивший как Гиви Горгиладзе, профессор Института медико-биологических проблем РАН. Горгиладзе рассказал Би-би-си, что тема диссертации Тихоновой - исследование работы вестибулярного аппарата у космонавтов - входит в сферу его научных интересов. Но, к удивлению ученого, попасть в здание без пропуска он не смог (по положению о пропускном режиме МГУ попасть на защиту можно, если диссовет внесет желающих в специальный список).

Горгиладзе сам долго исследовал вестибулярный аппарат. В 1994 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме "О вестибулярной функции: некоторые электрофизические аспекты" и отправлял в космос улиток. Но работу Тихоновой он раскритиковал - и не только потому, что не смог попасть. Он обратил внимание, что все публикации Тихоновой сделаны в соавторстве, полностью самостоятельных работ у нее нет. Кроме того, его смущает, что Тихонова математик, а исследование вестибулярного аппарата, по словам Горгиладзе, требует детального знания строения мозга.

Он сказал, что слышал от коллег, будто бы Тихонова - дочь главы государства. "Мне не нравится он [глава государства]. Понимаете, в чем дело. Научному сотруднику надо расти. Это штучный товар... Видимо, ею [Катериной] не занимались. Наверное, жалко стало ее", - сказал он.

В итоге Горгиладзе оказался в этот день единственным ученым, кто задавал хоть какие-то вопросы и критиковал работу Тихоновой. Правда, со ступеней НИИ.

"Встречались по скайпу с восьми вечера до часу ночи"

Небольшой зал, где проходила защита, был полностью забит: послушать защиту Тихоновой пришли около ста человек, среди которых был десяток журналистов. Изначально в МГУ журналистов на защиту пускать не хотели, объясняя это тем, что такого прецедента никогда не было. Но в последний момент все же разрешили присутствовать нескольким пишущим корреспондентам.

Катерина Тихонова вошла в зал ровно в четыре, ей подарили цветы. Она пришла в сопровождении Садовничего, никто из ее близких родственников на защиту не пришел.

Тихонова представляла свою диссертацию по теме "Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов" около получаса. После выступления ей задали только один уточняющий вопрос.

Первым после этого слово взял ее научный руководитель ректор Садовничий. Он впервые рассказал, что Тихонова по образованию не математик и не физик, а востоковед. Раньше официальной информации об образовании Тихоновой не было. По словам Садовничего, в 2009 году она закончила Институт стран Азии и Африки МГУ и стала специалистом по Японии.

"В это время она подошла ко мне, она присутствовала на одном из семинаров, которые я вел, и сказала: я хочу заниматься математикой, той частью математики, которая имеет приложение. Конечно, для меня это было немножко неожиданно, потому что есть гуманитарии, а есть естественники, а тут человек подошел и попросил возможность заниматься математикой", - поделился ректор МГУ.

По его словам, выпускнику ИСАА очень сложно сдать магистерские экзамены по математике и написать магистерскую работу.

"Она [Тихонова] за счет трудолюбия блестяще справилась с магистерской диссертацией. Ну а затем мы пообсуждали, что, может, прикрепиться [к кафедре] и соискателем быть. И вот почти семь лет труда [над кандидатской диссертацией] у нее получилось представить на ваш суд свою работу. Я не новичок в подготовке кандидатов и докторов наук, но я хочу отметить исключительное трудолюбие и талант диссертанта. Вам судить о работе, но я хочу сказать, что мы получаем достойного специалиста в очень сложной тематике, таких ученых не так много", - нахваливал Садовничий соискательницу.

Затем выступил второй научный руководитель диссертации Владимир Александров. Он отметил актуальность проведенного исследования: "С учётом последних происшествий в аэропорту Шереметьево часть вины надо возложить на учебные центры для пилотов, где отсутствуют современные тренажеры".

Он напомнил, что Тихонова не бросила свою работу при написании диссертации. "Встречались по скайпу с восьми вечера до часу ночи", - рассказывал ученый. Тихонова руководит компанией "Иннопрактика", которая работает на базе МГУ.

После Александрова Садовничий решил высказаться еще раз и сообщил, что исследование вестибулярного аппарата, которое проводила Тихонова, связано с ее увлечением - акробатическим рок-н-роллом.

"Катерина Владимировна - известный специалист по спортивному рок-н-роллу, поэтому она настояла, чтобы сделать два способа коррекции, настояла, чтобы сделать часть о когнитивной коррекции тоже. А мы ей говорили, что написать об одном способе достаточно", - поведал историю работы ректор МГУ.

Оппонент Владимир Соловьев, бывший космонавт, отметил, что работа "интересная, нужная, сложная, добротная". Другой оппонент, Инеса Козловская (главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем), сказала, что "работа хорошо оформлена, любовно". "Продуманы рисунки. Для женщин это важно", - подчеркнула она.

Нашлась у Тихоновой поклонница и среди сторонних слушателей. Женщина, представившаяся кандидатом психологических наук Татьяной Викторовной и "большим другом" ректора Садовничего, на протяжении всей защиты периодически что-то громко неразборчиво комментировала, а во время секции вопросов выступила со странной речью.

"Катерина Владимировна, блестящая работа. Вопрос такой, по поводу литобзора. Учитывая из положения наших выдающихся учёных с мировым именем, опережающих науку на сто лет - Садовничий, Выготский, Гальперин... <...> Но, исходя из положений и майских указов президента о суверенитете нашей страны и прорыве, мы должны все объединиться. И в том числе не только американские Конгресс США и их программа "Антиплагиат", где, даже исходя из вышеизложенного, уже плагиат, это программа ЦРУ США, чтобы вы знали... Вопрос такой: не считаете ли вы, что уже нам нужно объединиться, назрел прорыв. Может нам диктовать условия Западу, а не Западу нам? Вот и всё", - сказала женщина.

У нее спешно отобрали микрофон и больше не давали.

Тихонова в заключительном слове согласилась со всем сказанным и поблагодарила всех членов совета и своих научных руководителей. Она подтвердила, что на диссертацию ее вдохновил акробатический рок-н-ролл. "Спасибо, что дали мне возможность заняться тем, что и практично, и романтично", - сказала Тихонова.

За присвоение ученой степени кандидата наук Тихоновой проголосовали все 18 членов диссовета. Сразу после голосования Тихонова в сопровождения Садовничего стремительно покинула аудиторию. Пока она выходила, группа молодых людей, внешне не похожих на студентов мехмата, организованно выстроились у выхода из аудитории и отгородили проход для журналистов - так же, как они сделали во время перерыва на голосование членов совета по диссертации. Они отказались говорить с корреспондентом Би-би-си и по окончании мероприятия все вместе вышли из здания.

"Самостоятельный исследователь"

О том, что Тихонова приходится младшей дочерью президенту Путину, в 2015 году рассказали агентства Рейтер и Блумберг. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию. В пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года Тихонова названа дочерью российского президента. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родство с ней.

То, что научным руководителем Катерины Тихоновой был лично ректор МГУ - это необычно и очень почетно. Садовничий нечасто выступает научным руководителем диссертаций, с 2009 года диссертация Тихоновой - четвертая по счету.

Другой научный руководитель диссертации Тихоновой - заведующий кафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Под руководством Садовничего и Александрова в 2011 году Тихонова защитила диплом специалиста. В карьере Садовничего это был единственный случай, когда он был научным руководителем дипломной работы студента.

"Садовничий и Александров много лет занимаются тематикой, связанной с управлением движениями и вестибулярным аппаратом, поэтому ничего необычного в том, что они руководят этой работой, нет", - сказал Би-би-си ведущий научный сотрудник Института механики МГУ Андрей Цатурян.

Диссертация Тихоновой посвящена тому, как откорректировать поступающие в мозг сигналы вестибулярного аппарата и восстановить нормальное чувство равновесия в условиях непривычной гравитации или в случае болезни, поражающей этот орган. Ее разработка должна помочь в частности летчикам и космонавтам. Издание "Открытые медиа" сообщало, что, по данным системы "Антиплагиат", ее текст оригинален на 95%, а большая часть заимствований взята из публикаций одного из ее научных руководителей - Александрова.

В отзыве о кандидатской Тихоновой Садовничий пишет, что она "проявила себя самостоятельным, мотивированным, целеустремленным и трудолюбивым исследователем, хорошо владеющим современными математическими методами и способным не только решать достаточно сложные задачи анализа и синтеза управления механическими и биомеханическими системами, но и ставить такие задачи".

Ведущий сотрудник Института механики Вера Каленова, которая присутствовала на защите, сказала Би-би-си, что, на ее взгляд, родство Тихоновой и Путина не могло оказать давление на диссовет."Разве что на обстановку вокруг. Строгость по проходу была совершенно излишней. Защиты проходят абсолютно открыто, присутствует кто угодно. А сегодня вот пропуска проверяют, с улыбкой, - сказала Каленова. - Ну, может это оправданно".

В интервью изданию "Медуза" в 2015 году Александров рассказывал, что сфера научных интересов Тихоновой - создание математической модели афферентного первичного нейрона вестибулярного аппарата, и называл ее "энтузиастом результата". Тогда он говорил, что Тихонова не является аспиранткой, а просто "прикреплена к кафедре". Тихонова и Александров активно сотрудничают - вместе они числятся соавторами десятков книг, статей, докладов на конференциях.

Интересно, что на сайте "Вестника Новгородского университета" Тихонова уже несколько лет представлена кандидатом физико-математических наук.

Накануне защиты, 23 мая этого года Садовничий в беседе с "Коммерсантом" назвал Тихонову своей аспиранткой и предрек ей "блестящую защиту" диссертации. Разработку Тихоновой он назвал аналогичной своей - тренажером по стимуляции вестибулярного аппарата для космонавтов. Но, по его словам, если его тренажер был основан на механической стимуляции, то тренажер Тихоновой - на гальванической. За свою работу Садовничий, по его словам, получил орден Трудового Красного Знамени.

Если судить по информации, опубликованной на сайте "Истина", Тихонова ведет научную деятельность с 2011 года. По данным Web of Science, у нее пять цитирований в журналах, по данным Scopus - девять. Вместе с Садовничим и Александровым и другими учеными Тихонова числится обладателем двух патентов на устройства, а также соавтором четырех разработок программного обеспечения.

Не только ученый

В 2015 году стало известно, что компания "Иннопрактика", созданная на базе структур МГУ, под руководством Тихоновой разрабатывает концепцию проекта "долины МГУ". Ректор Виктор Садовничий в 2015 году на встрече с Путиным оценивал стоимость "долины" в 110 млрд руб. Сейчас оценка изменилась в связи с курсом рубля, неоднократно говорил с тех пор Би-би-си Садовничий, но новую оценку давать отказывался.

"Иннопрактика" работает на базе фонда "Национальное интеллектуальное развитие" и "Центра национального интеллектуального резерва" (структурное подразделение МГУ). Фонд был зарегистрирован в декабре 2012 года. С тех пор он зарабатывал на госзаказе, получив с 2014 года госконтракты на сумму более миллиарда рублей на научные разработки, в основном связанные с геологией. Главный заказчик фонда - "Роснефть" и ее "дочка" "Арктический научный центр".

Катерина Тихонова также известна как спортсменка, профессионально занимающаяся акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она (выступает под именем Екатерина Тихонова) выигрывала медали на чемпионатах России, Европы и мира. На ЧМ-2014, который проходил в Москве, пара завоевала серебро. Многочисленные ролики с выступлением пар доступны на YouTube.

Помимо Климова, Тихонова также выступала в паре с Дмитрием Ионовым и Дмитрием Алексеевым.

Сейчас Тихонова - одна из вице-президентов Всемирной конфедерации рок-н-ролла. Она также возглавляет международный комитет российской федерации в этом виде спорта.