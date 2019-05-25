Василий Шлындиков: Мозги чиновников законсервировались в действующей системе 1 25.05.2019, 17:01

Василий Шлындиков

Надо менять систему.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков согласился с популярным мнением насчет премьер-министра Cергея Румаса.

«Я вижу по экономике, что результатов нет. И действий со стороны Румаса, которые можно было бы оценить как прогрессивные, я не увидел», – сказал в комментарии udf.by Шлындиков.

По его мнению, безынициативность премьера не стоит объяснять его личными качествами.

«В существующей жесткой системе не проявит себя никто. Надо менять систему, но если Румас попытается это сделать – его тут же снимут. Даже если он понимает, что нужно менять, – хотя это еще вопрос», – считает Шлындиков.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» отметил: кадры во власти законсервировались в существующей системе и «их мозги тоже».

«Людей, которые пытаются что-то менять, предлагают пути изменения системы, можно пересчитать на пальцах одной руки. И Румас к этой категории не относится», – подчеркнул Шлындиков.

По его мнению, эволюция Румаса как управленца будет проиходить не в лучшую сторону.

«Насколько я помню, репутация рыночника закрепилась за Румасом в молодости. Но в свое время таким же рыночником был Анфимов. И что мы теперь видим по руководителю Госконтроля? От рыночника в нем ничего не осталось. Бытие определяет сознание. Бытие определило сознание Анфимова и теперь определяет Румаса. Не исключаю, что он со временем станет таким же чиновником, как Анфимов», – отметил Шлындиков.