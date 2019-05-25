Бобруйчане - Лукашенко: Нужно вовремя уходить 30 25.05.2019, 18:21

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Иллюстрационное фото

Источник: tut.by

Белорусы подвели итоги 25-летнего правления диктатора.

Летом 1994 года в Беларуси прошли первые выборы президента. Тогда во втором туре победил Александр Лукашенко. Те выборы стали единственными в истории современной Беларуси, прошедшими в два тура, пишет «Бобруйский курьер».

С тех пор Лукашенко правит Беларусью уже в течение 25 лет. В 2020 году заканчивается его пятый срок.

Во время своей кампании Лукашенко обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, снизить уровень коррупции, восстановить связи с республиками бывшего СССР (прежде всего, с Россией).

В последующие годы его предвыборные обещания мало изменились – все так же на повестке дня борьба с коррупцией, снижение инфляции, повышение уровня жизни. В 2006 году на 3-м Всебелорусском собрании Лукашенко пообещал, что к 2010 году средняя зарплата в стране составит USD500, а к 2015 – USD 1000.

Почувствовали ли белорусы этот рост благосостояния? Каковы вообще результаты 25-летнего правления Лукашенко? Эти вопросы журналисты задали прохожим на улицах Бобруйска:

«Отсутствие результатов. Нужно все делать вовремя. Нужно вовремя уходить».

«Без комментариев. Потому что очень "хорошо живу". В кавычках».

«Рост цен, деноминация, цены растут - зарплаты на месте».

«Отвратительные, ужасные».

«Давайте без комментариев».

«Хотелось бы перемен на высшем уровне и тогда придут перемены в страну».

«Положительных результатов мало. Ледовые дворцы нам не нужны», - ответили бобруйчане.