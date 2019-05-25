Бобруйчане - Лукашенко: Нужно вовремя уходить

Бобруйчане - Лукашенко: Нужно вовремя уходить30
- 25.05.2019, 18:21
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Белорусы подвели итоги 25-летнего правления диктатора.
Летом 1994 года в Беларуси прошли первые выборы президента. Тогда во втором туре победил Александр Лукашенко. Те выборы стали единственными в истории современной Беларуси, прошедшими в два тура, пишет «Бобруйский курьер».
С тех пор Лукашенко правит Беларусью уже в течение 25 лет. В 2020 году заканчивается его пятый срок.
Во время своей кампании Лукашенко обещал снизить инфляцию и остановить обнищание народа, снизить уровень коррупции, восстановить связи с республиками бывшего СССР (прежде всего, с Россией).
В последующие годы его предвыборные обещания мало изменились – все так же на повестке дня борьба с коррупцией, снижение инфляции, повышение уровня жизни. В 2006 году на 3-м Всебелорусском собрании Лукашенко пообещал, что к 2010 году средняя зарплата в стране составит USD500, а к 2015 – USD 1000.
Почувствовали ли белорусы этот рост благосостояния? Каковы вообще результаты 25-летнего правления Лукашенко? Эти вопросы журналисты задали прохожим на улицах Бобруйска:
«Отсутствие результатов. Нужно все делать вовремя. Нужно вовремя уходить».
«Без комментариев. Потому что очень "хорошо живу". В кавычках».
«Рост цен, деноминация, цены растут - зарплаты на месте».
«Отвратительные, ужасные».
«Давайте без комментариев».
«Хотелось бы перемен на высшем уровне и тогда придут перемены в страну».
«Положительных результатов мало. Ледовые дворцы нам не нужны», - ответили бобруйчане.