закрыть
25 мая 2019, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Дуров: Российские власти пытались взломать Telegram-аккаунты журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге

  • 25.05.2019, 21:16
  • 1,899

Попытки потерпели неудачу.

Российские власти пытались взломать Telegram-аккаунты журналистов, которые освещали протесты, связанные со строительством собора Святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге, заявил в Telegram создатель мессенджера Павел Дуров, пишет "Гордон".

"Сегодня российские власти попытались взломать четверых журналистов, освещающих протесты в Екатеринбурге. К счастью, все эти попытки потерпели неудачу из-за двухэтапной проверки. Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан", – написал он.

Дуров призвал пользователей Telegram перепроверить, настроено ли у них такое подтверждение.


популярное за неделю

Мнение

Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Цугцванг для Кремля
Цугцванг для Кремля Андреас Умланд
Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик