Дуров: Российские власти пытались взломать Telegram-аккаунты журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге 25.05.2019, 21:16

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Попытки потерпели неудачу.

Российские власти пытались взломать Telegram-аккаунты журналистов, которые освещали протесты, связанные со строительством собора Святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге, заявил в Telegram создатель мессенджера Павел Дуров, пишет "Гордон".

"Сегодня российские власти попытались взломать четверых журналистов, освещающих протесты в Екатеринбурге. К счастью, все эти попытки потерпели неудачу из-за двухэтапной проверки. Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан", – написал он.

Дуров призвал пользователей Telegram перепроверить, настроено ли у них такое подтверждение.