Видеофакт: На вершину Эвереста выстроилась очередь из сотен человек 26.05.2019, 11:33

Феноменальное скопление людей вызвано благоприятной для подъема погодой, а также возросшей популярностью экспедиции.

22 мая к вершине Эвереста выстроилась огромная очередь. СМИ сообщили о 200 туристах, один из альпинистов насчитал более 300 и опубликовал фото очереди. Сообщается также о погибших альпинистах, данные о количестве разнятся, пишет tut.by.

По данным непальских чиновников, в четверг, 23 мая, на вершину Эвереста добрались 120 человек, днем ранее — 200. Альпинист Нирмал Пурья покорял вершину 22 мая и попал в очередь из туристов. Он опубликовал фото очереди к вершине и сообщил, что в ней находится более 300 человек.

Phase one complete with a week to spare. I hope people are now believing. I hope the support continues and #ProjectPossible meets the funding and sponsorship we still need. Strange how a photo of a queue has had the biggest response so far!! pic.twitter.com/ZIOCYPCjzf — Nimsdai (@nimsdai) May 24, 2019

Сообщается о погибших. В четверг погиб 27-летний Нихал Багван, он потерял сознание в очереди и погиб. Во время спуска с горы погибли две женщины: 54-летняя Анджал Кулькарни и 49-летняя Калпана Дас. В субботу утром также во время спуска умер 44-летний британский альпинист Робин Фишер.

По данным проводников и организаторов восхождения на гору, многие из погибших провели по несколько часов в очереди к вершине и были истощены и измотаны. Всего же, по данным разных СМИ, погибли около 10 человек. Чаще всего людям становилось плохо на высоте 7−8 тысяч метров, в так называемой зоне смерти, где мало кислорода.

Эксперты отмечают, что такое скопление людей у вершины вызвано благоприятной для подъема погодой, а также возросшей популярностью экспедиции. Сезон для восхождения длится обычно около месяца, в этом году он начался 14 мая. Стоимость восхождения на вершину составляет около 10 тысяч долларов. Этой весной количество выданных властями разрешений на подъем — около 380. Часто гидами для альпинистов становятся представители живущей в Непале народности шерпов.

Такое большое количество людей на вершине не впервые. Несколько лет назад немецкий альпинист Ральф Дуджмовиц опубликовал фотографию очереди из нескольких сотен человек на склоне горы.