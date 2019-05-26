Тайна перевала Дятлова: без секретных испытаний не обошлось? 3 26.05.2019, 14:00

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В запутанной истории обнаружили новую улику.

Уже прошло 60 лет с момента трагедии на одном уральском перевале в России, названном впоследствии именем руководителя группы студентов - Перевал Дятлова. За это немалое время было написано множество книг и снято огромное количество фильмов, пишет obozrevatel.com.

Некоторых личностей удивляет, почему специалисты и обычные неравнодушные люди проявляют интерес к истории по сей день. Олег Архипов, который много лет изучает трагедию, заявил, что история имеет столько запутанных причинно-следственных связей, что создается впечатление, будто кто-то специально все организовал.

В свое время расследование было прекращено по указу советских чиновников. Тогда начали ходить слухи, что кто-то пытается замять случившееся. Однако после распада СССР и, соответственно, рассекречивания многих документов новой информации так и не появилось. Нет ни единой зацепки…

В истории также имеются и мистические моменты. Например, вторая группа студентов, находящаяся недалеко от группы Дятлова, видела ночью какой-то огненные шар, который якобы и погубил молодых людей. Важно отметить, что вторая группа не имела права подниматься на перевал Дятлова и следить за кем-то. Неужели людей убили плазмоиды? Ученым предстоит только гадать…

Уфолог Валентин Дегтярев, который уже длительное время расследует таинственное событие, говорит, что найдена новая улика, которая может в корне изменить представление экспертов о гибели молодых ребят на перевале Дятлова.

По его словам, в блокноте одной участницы похода – Зинаиды Колмогоровой – были замечены следы крови. Однако здесь стоит отметить то, что записную книжку могли вытащить из рюкзака уже убитой девушки и удалить многие страницы (возможно, жертва вела запись экспедиции). После этого блокнот могли положить обратно в сумку, а на следы крови не обратить внимание.

Современные технологии 100% помогут экспертам установить множество новых фактов, заверяет Валентин. Сейчас уфолог хочет выяснить, содержался ли в крови яд или радиация. Более того, анализ улики может показать беременность дамы, которую не раз обсуждали эксперты (ходят слухи о любовной драме на перевале Дятлова).

Валентин Дегтерев опубликовал новые предположения касательно гибели молодых людей. Долгое время Валентин размышлял, почему на личных вещах туристов были найдены следы радиации. Сейчас исследователь уверен, что причина этому – ядерная катастрофа, которая и погубила группу.

Следы взрыва были замечены на снимке местности в точке 61°45'48.6"N 59°24'30.2"E. В нескольких километрах от урочища находится яма, похожая на след несильного ядерного взрыва. Кратер в диаметре равняется 30 метрам. Возможно, полвека назад на месте взорвался боеприпас, который спровоцировал также плавление горной породы до состояния стекла красного цвета.

По словам Дегтерева, именно взрыв привел к гибели людей. На это указывают также засвеченные фотографии туристов. Повсеместно имеются следы радиации, люди вели себя так, будто были полностью слепы. Некоторые не могли даже самостоятельно надеть одежду.

Исследователь не исключает версию и об упавшей ракете СССР. Все данные могли засекретить, из-за чего сейчас невозможно докопаться до истины.