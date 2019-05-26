Сколько стоит учебный год в «бесплатной» белорусской школе 26.05.2019, 15:51

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Подсчитала мама второклассницы из Витебска.

Очередной учебный год в белорусских школах подходит к концу. Уже на следующей неделе учеников ждут торжественные линейки и выпускные вечера. На некоторое время родители школьников могут вздохнуть свободно: ни тебе домашних заданий, ни трат на различные нужды бесплатной белорусской школы, пишет «Витебский курьер».

Мама второклассницы из Витебска Надежда в течение учебного года записывала в блокнот, сколько пришлось заплатить в школе из собственного кармана. Причем, в эти цифры она намерено не включала основные траты на одежду, канцелярию и другие необходимые предметы, которые были закуплены еще в августе. Вот что у нее получилось.

Фонд школы

В течение учебного года родителям нужно было внести две базовых величины. Одну – до конца декабря, вторую – до конца мая.

Итого: 50 рублей.

Фонд класса

Кабинет, в котором учится дочка Нади, в серьезном ремонте, к счастью, не нуждался. От родителей попросили лишь покрасить подоконники и одну стену. Помочь вызвались двое пап, потому рабочих нанимать не пришлось, и сумма с каждого вышла вполне терпимая.

Итого: 5 рублей.

Питание

Завтраки для учеников младшей школы – бесплатные, а вот деткам, которые посещают группу продленного дня, приходится платить за обеды. В среднем порядка 2 рублей в день. Дочь Надежды практически не болела, поэтому берем за основу 170 рабочих дней.

Итого: 340 рублей.

Учебники и учебные пособия

Плата за учебники в этом году для всех была одинаковой – 12 рублей 25 копеек. Дополнительно родителям второклашек предложили купить тетради на печатной основе по всем предметам за 26 рублей.

Итого: 38 рублей 25 копеек.

Платные услуги

Многие кружки для деток – платные. Причем даже факультативы в школе. Ходить на них можно по желанию, но учитель настоятельно рекомендовала, потому в классе дочери Нади почти стопроцентная посещаемость факультатива.

Стоимость занятий за месяц в течение года менялась: от 25 до 29 рублей, потому мы возьмем среднюю цифру.

Итого: 243 рубля за год.

На нужды класса

На родительском собрании в классе дочери Нади было принято решение два раза в год собирать на нужды класса по 20 рублей. На эти деньги покупали воду и пластиковые стаканчики в класс для ребят, оформляли подписку на «Юный спасатель», тратили на подарки на Новый год, 8 марта/23 февраля и на день рождение каждому ребенку и другие срочные нужды.

Итого: 40 рублей в год.

Фонд мира и Красный крест

Одна из самых «скромных» трат – всего по 50 копеек на каждую в год.

Итого: 1 рубль.

Культурный досуг

В течение учебного года ребятам несколько раз рекомендовали культурно провести досуг, всем классом отправившись в театр или в филармонию.

Дочь Нади один раз побывала на спектакле в театре имени Якуба Коласа (4,5 рубля), один раз в «Ляльке» (4,5 рубля), в филармонии (3 рубля), цирк приехал прямо в школу (3 рубля), а в конце учебного года всех пригласили на концерт в амфитеатр (4 рубля).

Итого: 19 рублей.

Дополнительные кружки

Помимо школы дочь Нади полгода ходила на секцию по плаванию. За возможность заниматься спортом в бассейне, не считая единовременных трат на купальные принадлежности, ежемесячно приходилось тратить 26 рублей.

Итого: 156 рублей.

Подарки учителю

На День учителя, Новый год, 8 марта и день рождения педагога родительский комитет собирал деньги на небольшие презенты.

Итого: 10 рублей.

Жилетка

Несмотря на то, что всю школьную одежду для дочери Надежда приобрела еще летом, без дополнительных трат не обошлось. Так учительница настояла на том, чтобы все дети ходили в школу в классических трикотажных жилетах.

Итого: 15 рублей.

Казалось бы, цифры не очень большие, если рассматривать их по отдельности, но если оценить все в сумме?

Конечный итог: 942 рублей 25 копеек.

А еще прибавьте к этому траты на одежду, канцелярию, еду дома, перекусы в школе, развлечения на выходных, подарки и другие нужды ребенка. Вот такая неутешительная арифметика.