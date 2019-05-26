Экзитполы: в ФРГ на выборах в Европарламент лидирует блок ХДС/ХСС 26.05.2019, 19:52

По данным экзитполов, на выборах в ФРГ больше всего избирателей проголосовало за консервативный блок.

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент, прошедших в воскресенье, 26 мая, в Германии больше всего голосов набирает блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), пишет «Немецкая волна».

По данным социологической службы Infratest Dimap, правящий блок получает 28 процентов голосов. По информации социологов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15,5 процента голосов может занять третье место.

Худший результат "большой коалиции"

Это худший результат для участников "большой коалиции", в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. На выборах в главный законодательный орган Евросоюза в 2014 году эти партии получили 35,4 процента.

Второе место, согласно прогнозам социологов, получит, обогнав социал-демократов и демонстрируя лучший для себя результат, "Союз-90"/"зеленые".

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получает, по данным экзитполов, 10,5 процента, а Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия - по 5,5 процента голосов.

Явка на середину дня составила 29,4 процента, что почти на четыре процента больше, чем на прежних выборах в парламент ЕС.

Между тем 42 процента жителей Германии, опрошенных институтом исследований общественного мнения YouGov, считают, что канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) следует уйти в отставку, если ХДС/ХСС значительно потеряет голоса на выборах в Европарламент. При этом среди избирателей блока отставку канцлера в случае поражения на выборах поддерживает лишь 21 процент опрошенных, против выступают 70 процентов респондентов.

Четырехдневное голосование

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня выборов в 28 странах-членах Европейского Союза 427 млн избирателей получат возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва. В большинстве стран ЕС, в том числе Германии, голосование проходит 26 мая. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования.