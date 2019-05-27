Выборы в Европарламент: как распределились голоса в Польше 27.05.2019, 8:03

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Фото: Wojciech KuligNastępne

Обработаны 96% избирательных бюллетеней.

Государственная избирательная комиссия Польши сообщила о результатах выборов в Европарламент, полученных после обработки 95,9% бюллетеней, сообщает wpolityce.pl.

По последним данным, голоса распределились между партиями следующим образом получили:

«Право и справедливость» - 46,01%;

«Европейская коалиция» (блок оппозиционных партий, в который входят «Гражданская платформа», «Современная», SLD, PSL и «Зеленые») - 37,87%;

«Весна» Роберта Бедроня - 6,02 процента;

«Конфедерация» Януша Корвин-Микке - 4,55%;

«Кукиз'15» - 3,71%;

Lewica Razem -1,23%

Источник: onet.pl

Эти результаты означают, что в Европарламент проходят только три политических силы - ПиС, «Европейская коалиция» и «Весна». Другие партии не прошли избирательный барьер.

Если эти результаты не изменятся, «Конфедерация» не получит место в Европарламенте, хотя более ранние результаты дали ей шансы.

Средняя явка по всей стране составила 45,09 процента.

Самый большой она была в округе № 4 «Варшава», где явка составила 60,41 процента. Средняя явка в крупных городах в Польше составила 56,41%.

Источник: onet.pl

Согласно опросу Ipsos, в 4-м округе, охватывающем Варшаву и прилегающие районы, самый высокий результат был получен «Европейской коалицией» (47,4%). 29,8% проголосовали за ПиС. «Весна» Роберта Бедроня в этом округе получила 10,8%., а «Конфедерация» - 5%.

В остальной части Мазовецкого воеводства (округ № 5), согласно опросу, ПиС побеждает с 56,9% голосов. «Европейская коалиция» получила там 28,4% голосов, «Конфедерация» 5,4%, а «Весна» - 4,9%.

Самый высокий результат выборов для ПиС был получен в округах: № 9 (Подкарпатское воеводство - 60,7%), № 5 (часть Мазовецкого воеводства - 56,9%), № 8 (Люблинское воеводство - 55,6%) и № 10 (Малопольское и Свентокшиское воеводства - 52,7%).

Согласно опросу, у «Европейской коалиции» самый высокий результат был получен в следующих округах: № 1 (Поморское воеводство - 51,8%), № 13 (Любусское и Западнопоморское воеводство - 47,9%), № 4 (Варшава и окружающие поветы - 47, 4%) и № 7 (Великопольское воеводство - 46%).