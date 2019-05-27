Политзаключенный Михаил Жемчужный: Продолжаю бороться за жизнь 27.05.2019, 10:32

Михаил Жемчужный

Даже в заключении Жемчужный активно защищает свои права и законные интересы.

После двухмесячного перерыва витебский правозащитник Леонид Светик получил долгожданное письмо от политзаключенного Михаила Жемчужного, пишет «Витебская весна».

Как и в предыдущих своих письмах, Михаил подробно рассказывает о том, как активно защищает свои права и законные интересы в судах, прокуратурах и органах системы МВД.

«Уничтожили мои поздравления с Пасхой»

Жемчужный пишет о том, что с приходом весны вновь обострилась ситуация с перепиской. «Уничтожили мои поздравления с Пасхой для ряда правозащитников, в том числе Татьяны Северинец», - с горечью сообщает политзаключенный.

«Не удивляйтесь, что пишу вам письмо на использованном листе - у меня закончилась бумага. Наверное, только завтра (5 мая) куплю», - сообщает Михаил Игоревич.

Обжаловал титул «экстремиста»

«Получил ответ на надзорную жалобу из Верховного Суда - приговор оставлен без изменений. Но сообщается, что по новым открывшимся обстоятельствам следует обжаловать в прокуратуру в рамках раздела 43 УПК. Впервые за 10 лет слышу про подобную процессуальную возможность. Наверное, КПК изменился. Учту это для будущей работы. Планирую воспользоваться советом ВС», - пишет в письме Жемчужный.

«Обжаловал профилактический учет «экстремиста» в УДИН Могилева, а потом начальнику колонии. Это дает право обжаловать учет в суде, так как этот учет был назначен, когда я не имел ни одного взыскания и имел статус «стал на путь исправления». Титул «экстремиста» не позволяет мне обращаться в Комитет по правам человека ООН с индивидуальными жалобами, потому что они не рассматривают жалобы террористов, которые входят в понятие «экстремист», - сообщает политзаключенный.

«Многое выяснилось, правда?...»

«Исчезло уже 9-ое заявление за два года на оплату витаминов. Ни одной аскорбинки не дают. Однако узнал из ответа Минздрава, что медчасти подчиняются МВД согласно постановлению МВД и Министерства здравоохранения от 27.08.2003 №202 / 39. Многое оказалось, правда? Продолжаю бороться за жизнь!»

«Обжаловал повторно Могилевскому прокурору нападение на меня 24 января 2018 года в медчасти колонии. К жалобе приложил доказательства, которые имею. Это даст возможность отменить все взыскания и освободиться по достижению пенсионного возраста либо по амнистии ко Дню освобождения Беларуси», - написал Михаил Жемчужный.

Светик: Он выдержит все испытания

«В этом году летом исполнится 4 года моей переписки с Михаилом Жемчужным. За это время я достаточно глубоко изучил личные качества Михаила. Считаю его мужественным, неравнодушным к чужим проблемам человеком, способным стоять до конца в деле защиты прав человека. Надеюсь, что он выдержит все испытания и выйдет на свободу достойным человеком», - характеризует коллегу правозащитник Леонид Светик.