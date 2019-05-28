На почве «Дружбы» дружба не клеится 2 28.05.2019, 7:59

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Россия потеряла лицо и репутацию надежного поставщика нефти на европейский рынок.

Сейчас РФ пытается перевести разговор на другую тему, чтобы общественность не задавалась вопросами о российской ответственности за ситуацию. Этой темой стала Польша и ее претензии, пишет журналистка издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич (перевод – inosmi.ru).

На следующий день после польско-российско-немецкой встречи в Варшаве на тему загрязненной нефти, оказавшейся в трубопроводе «Дружба», мы услышали выступление Дмитрия Козака, который отвечает за российский энергетический сектор. «Вопрос в прояснении размера компенсации. Там есть спорные вопросы, связанные с технологией хранения этой нефти, у нас есть разногласия по объему этой нефти. Потому что заактировано поступление в трубопровод одного объема некондиционного сырья, а сегодня нам предъявляется количество в несколько раз больше», — заявил Козак, которого цитирует РИА Новости. Он также добавил, что поляки «самостоятельно», не поставив в известность российскую сторону, «разбавили» грязную нефть чистой.

Примечательно, что эти слова прозвучали в пятницу, то есть после состоявшейся в Варшаве встречи представителей Польши, России и Германии, которые обсуждали, что делать с загрязненной нефтью, как от нее избавиться, сколько это будет стоить, и кто должен за это заплатить. По итогам совещания оператор нефтепровода компания PERN сделала подробное и содержательное заявление, что обычно ей несвойственно. В тексте черным по белому сказано, что «поставки сырья могут быть возобновлены (…) 9 июня после получения подтверждения рекламаций, поданных немецкими и польскими нефтеперерабатывающими предприятиями».

Как выглядят эти рекламации, о каких суммах идет речь, компания PERN не сообщает, однако она подчеркивает, что если россияне выполнят взятые на себя обязательства, «польская транспортная система будет полностью очищена в течение пяти месяцев». Такие сроки называются только в польском заявлении. Другие операторы (белорусский, украинский, словацкий) покорно принимают российские условия и открывают вентили. Венгерская нефтегазовая компания (MOL), которая раньше других и также «самостоятельно» выкачала загрязненную нефть из своих труб и начала смешивать ее с чистой, не услышала от России никаких упреков.

Непокорная Польша, последовательно снижающая свою зависимость от российского сырья, — это, однако, особый противник, поэтому Кремль утверждает, что именно она хочет воспользоваться ситуацией и получить больше, чем ей на самом деле причитается.

Такие публичные обвинения, звучащие в присутствии журналистов, служат исключительно обострению спора и закреплению позиций сторон накануне переговоров, которые должны пройти в Москве 3 июня. Складывается впечатление, что именно этого российская сторона и добивается: если на них не удастся прийти к соглашению, она свалит всю вину на поляков, которые не хотят быть гибкими и «блокируют разумные российские действия». Нельзя позволить втянуть себя в это. Вице-премьер