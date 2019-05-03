Солдат-срочник, который выпал из окна, пришел в себя 3.05.2019, 13:07

Служить он не вернется.

Солдат-срочник 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады в Минске, который упал с высоты, пришел в себя. По словам его мамы Натальи, сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, пишет tut.by.

Напомним, утром 13 апреля, солдат-срочник, который проходит службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в Минске, получил травму на территории военной части.

Молодого человека госпитализировали в 432-й госпиталь — Главный военный медицинский клинический центр Вооруженных сил. По словам матери пострадавшего, его состояние стабильно тяжелое. Парень лежал в реанимации, был в медикаментозной коме.

Дней десять назад Андрей пришел в себя. Из реанимации его перевели в травматологию.

— С ним все хорошо, — рассказывает его мама Наталья. — С сыном работают лучшие врачи, которые просто сотворили чудо. Скоро Андрею сделают серьезную операцию на бедре, а после этого выпишут домой.

Парню, которому 21 год, удалили селезенку и часть поджелудочной железы. Служить он уже не вернется. В течение месяца, говорит Наталья, его должны уволить из армии.

Мама с Андреем виделась. О том, что произошло утром 13 апреля, они говорили.

— Но в интересах следствия, думаю, пока лучше ничего не рассказывать, — пояснила она свою позицию.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 145 УК РБ (Доведение лица до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства).

— Мы продолжаем работать по этому делу, — сообщили в пресс-службе СК.

Следователи, говорит Наталья, к сыну пока не приходили. Родные же ждут Андрея домой.

— Психолог мне сказала, что с ним все хорошо, — рассказывает Наталья. — Да и я, как мама, вижу: сын в порядке. Может быть, где-то внутри он и переживает, но этого не показывает.