«Выплачиваем кредиты за жилье, которое разрушается» 9 3.05.2019, 22:19

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ФОто: tut.by

Жильцы Широкой обратились к Кочановой.

Сегодня комиссия продолжает обследование проблемного дома на Широкой, 3. Однако жильцы, обеспокоенные состоянием здания и отношением местных властей к сложившейся ситуации, коллективно обратились в Администрацию правителя и прокуратуру. О чем люди просят Наталью Кочанову — читайте в материале tut.by.

Ситуацию, которая сложилась вокруг новостройки на улице Широкой, 3, жильцы дома обозначили в обращении как «чрезвычайную». Текст писали коллективно, и его поддержали уже больше сотни человек.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, речь о многоквартирном доме-долгострое на улице Широкой, 3, который сдали в эксплуатацию в 2013 году. Заказчиком строительства был УКС Советского района. При строительстве здания сменилось четыре подрядных организации. Люди предполагают, что первая из них, турецкая компания «Лайрон», некачественно выполнила работы по заливке несущих колонн и плит перекрытия на уровне 1−2-х этажей. Год назад жильцы заметили, что деформировалась несущая колонна во втором подъезде дома. Спустя год специалисты приступили к восстановлению ее несущей способности, ради чего 26 апреля пришлось на полдня эвакуировать всех жильцов дома. Но на этом проблемы не закончились: жильцы заметили, что дом «поехал» — появились новые трещины в квартирах и местах общего пользования. А в нежилом помещении третьего подъезда были обнаружены еще две несущие колонны, которые начали деформироваться. Местные власти пообещали, что специалистами будет обследовано все здание. Однако жильцы объединились и заняли жесткую позицию, опасаясь за свою безопасность.

В письме жильцы рассказывают предысторию строительства дома и о том, почему постоянно переносились сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

«За время строительства неоднократно менялись подрядные организации. Так, например, в пользу ООО „Лайрон“ УКСом Советского района была перечислена внушительная предоплата (порядка 1,5 млрд неденоминированных рублей), а вскоре ООО было объявлено банкротом, не выполнившим обязательства перед застройщиком», говорится в письме.

Жильцы делают акцент на том, что качество уже построенного этим подрядчиком, по словам сотрудников УКСа, было признано не соответствующим, однако это никак не было задокументировано. Как подтверждение, пишут жильцы, последующий подрядчик производил частичный демонтаж плиты перекрытия 2-го этажа 2-го подъезда в связи с ее провисанием с последующей перезаливкой. Данные работы проводились, когда уже был выведен каркас дома и выложены все стены.

Несущая колонна второго подъезда до ремонта. Фото предоставлено жильцами дома

Как следствие, жильцы поднимают вопросы о том, какую ответственность понесли лично директор УКСа Полховский и заместитель главы администрации по строительству Шклярик, принимавшие в то время решения по стройке?

Трещина в квартире на третьем этаже второго подъезда

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самое неприятное, пишут жильцы, началось около полутора лет назад во 2-й секции дома, когда было замечено, что от несущей колонны стала отходить обшивка, а оттуда стал выступать утеплитель. Все это образовалось как раз в том месте, где в конце 2011 года перезаливалась дефектная плита. И уже в то время было заметно, что несущая колонна тоже дефектная, по текстуре и цвету отличается от остальных.

Проблемная колонна расположена в центре снимка, сделанного в 2010 году

Фото предоставлено жильцами дома

«Мы стали писать во все инстанции, но внятной реакции не последовало. Ничего не происходило. Снова писали — в администрацию Советского района, в ЖКХ, в УКС. И снова получали шаблонные отписки. Наконец, в сентябре 2018 года получили ответ, что „Оргстрой“ разрабатывает проект. Это стало самым большим достижением после года обращений и призывов о помощи. Дело сдвинулось, когда было написано обращение в Мингорисполком. Так мы узнали, например, что для выполнения работ долго не могли найти подрядную организацию, а когда нашли — пришлось ждать подходящих погодных условий. И все это время в квартирах появлялись все новые трещины, а в подъездах осыпалась штукатурка. Время шло явно не на пользу несущим конструкциям».

Укрепление колонны во втором подъезде. Снимок сделан 29 апреля

Ключевым моментом стала для жильцов дома эвакуация, смысла которой никто из жильцов так и не понял, говорится в письме. Беспокоит людей и отношение местных властей к проблеме дома: «Глава Администрации Трущенко Ю.В. отказался объяснить происходящую ситуацию. Заместитель главы Санковская А.В. пояснила, что это плановый ремонт и ничего страшного. Люди находились в полном неведении относительно реальной ситуации. Своим поведением должностные лица спровоцировали еще больше опасений и напряжения среди жильцов».

«Многие семьи, в том числе и многодетные, добросовестно выплачивают кредиты банкам за жилье, которое разрушается, становится непригодным и даже опасным для проживания. Трещины продолжают увеличиваться в количестве и в размерах буквально на глазах, появляются в течение часа. Люди введены в состояние паники! Боятся оставлять детей и пожилых людей одних дома, боятся вернуться с работы к оцепленному зданию. В конце концов, боятся не проснуться под завалами. Какая-либо официальная информация отсутствует. Люди вынуждены самостоятельно находить связи среди приближенных, чтобы хоть как-то понимать, что происходит», говорится в обращении.

Фото: tut.by

В качестве доказательств люди приложили к письму множество фотографий, где зафиксированы трещины в квартирах и местах общего пользования. «Неужели так должен выглядеть современный недавно построенный дом в Республике Беларусь в центре Европы?», пишут жильцы.

В распоряжении редакции есть множество снимков, где зафиксированы трещины как в квартирах, так и в местах общего пользования. Публикуем лишь некоторые из них

Фото предоставлено жильцами дома

Фото предоставлено жильцами дома

Жильцы также обеспокоены тем, что никто из официальных лиц не сделал заявление о плане работ по дому, о проведении экспертизы конструкций и просят разобраться в сложившейся ситуации, а не писать какие-либо отписки.

Фото: tut.by

«В противном случае мы будем вынуждены обращаться лично к главе государства для принятия действенных мер по данному вопросу», говорится в письме.

В связи с вышеизложенным мы, жильцы дома по адресу Минск, улица Широкая, 3, требуем незамедлительно:

1. Провести экспертизу надежности несущей конструкции дома. С ее результатами ознакомить жильцов и дать заключение о том, что дом соответствует проекту и его дальнейшая эксплуатация безопасна для проживания.

2. Дать внятную и четкую информацию о перспективах ремонтных работ на фасаде здания, в подъездах и квартирах за счет виновных лиц, а также информацию о сроках их проведения.

3. Возбудить уголовное дело, выявить виновных лиц в нарушении строительных норм и привлечь их к предусмотренной законом ответственности. Также привлечь к ответственности лиц, виновных в затягивании реагирования на жалобы жильцов по разрушающейся несущей колонне.

4. Прокуратуре подать иск к застройщику (либо иным виновным лицам) в защиту пострадавших жильцов о возмещении понесенного ущерба, в том числе ущерба, связанного со снижением ликвидности данного жилья, а также морального вреда ввиду наличия причинно-следственной связи между грубым нарушением строительных норм и разрушением конструкции дома".

Под обращением подписалось около двухсот жильцов из 111 квартир (всего в доме 144). Письмо было отправлено не только в Администрацию правителя, но и в генпрокуратуру, Министерство архитектуры и строительства, Мингорисполком.