Цены на нефть рухнули до минимума за 11 недель на рекордной добыче в США 2 31.05.2019, 8:03

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Цены основных эталонных сортов «черного золота» cпикировали более чем на 4%.

Рынок нефти, резко просевший в среду, а затем отыгравший потери, в четверг вернулся в режим скоростного спуска, пишет finanz.ru.

Цены основных эталонных сортов «черного золота» cпикировали более чем на 4% после того, как американское Минэнерго опубликовало еженедельную статистику по запасам и добыче в стране.

Фьючерсы на Brent с поставкой в августе коснулись нового минимума с 8 марта - 65 долларов за баррель, потеряв к 22.13 (по Минску) 4,1%.

Контракты на WTI в Нью-Йорке скатились к отметке 56,33 доллара за бочку, также минимальной за 11 недель. За сутки котировки упали на 3,9%, а по сравнению с максимумами конца апреля - на 15%.

«Рынок фокусируется на ослаблении глобального спроса по всей цепочке добавленной стоимости в топливе», - говорит старший аналитик Bloomberg Intelligence Винс Пиацца.

При «полномасштабном сценарии торговой войны» мировой спрос на нефть в этом году вырастет всего на 0,7%, прогнозируют аналитики Bernstein Energy: Это вдвое меньше текущих прогнозов, на которые рассчитывают добывающие страны.

Добыча в США при этом стабильно держится на рекордном уровне, продолжает Пиацца. Как сообщило управление энергетической информации, на минувшей неделе американские нефтяники качали 12,3 млн баррелей в сутки - на 1,5 млн больше, чем год назад.

Экспорт американской нефти вырос на 395 тысяч баррелей в сутки (к предыдущей неделе) и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.

«Продолжительные периоды нефти дороже 60 долларов в США, скорее всего, будут провоцировать ускорение буровых работ на скважинах», даже несмотря на то, что сланцевые компании стремятся повысить финансовую дисциплину и от режима инвестиций перейти к генерации денежных потоков, говорит Пиацца.

Кроме того, на рынок давит «нерешительность ОПЕК и ее партнеров» по соглашению об ограничении добычи, добавляет он.

Сделка ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие экспортеры убрали с рынка 1,2 млн баррелей в сутки, истекает в конце июня, но ее продление подвисло в воздухе из-за позиции России.

По данным Bloomberg, российская делегация отменила назначенные на 25-26 июня переговоры, и новая дата пока не согласована. Против выступает российский Минфин. «Все эти сделки с ОПЕК приводят к тому, что наши американские партнеры увеличивают добычу и захватывают дополнительные рынки», - жаловался в среду глава ведомства Антон Силуанов.