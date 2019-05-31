Поэт, защитник Быкова и автор «Калыханкі»: чем запомнился Геннадий Буравкин 31.05.2019, 8:51

Под передачу Буравкина уже 30 лет засыпают маленькие белорусы.

Поэт, дипломат, руководитель Белорусского телевидения и член Наблюдательного совета «Белсата». Пять лет назад ушел из жизни Геннадий Буравкин. Патриот, который всем сердцем был отдан Беларуси и оставил в ее истории заметный след, сообщает «Белсат».

Искренние мелодичные стихи о самом главном – о любви, родине, о языке – Геннадий Буравкин писал всю жизнь и даже в последние дни, когда знал о скором уходе, озвучил желание: увидеть изданной книгу «Наговориться со звездами». Воля поэта была исполнена. Журналист Сергей Шапран с поэтом Владимиром Некляевым и издателем Геннадием Винярским буквально за ночь смогли подготовить один экземпляр, и автор успел подержать его в руках:

«Он смотрел как-то растерянно, он приблизил книгу к губам и потом сказал: «Спасибо, ребята, спасибо». И это был последний вечер, когда я видел Геннадия Николаевича. Завершив все свои земные дела, через три дня он умер», – вспоминает Сергей Шапран, исследователь литературы.

Поэт не оставил после себя воспоминаний, все откладывал их написание, как будто не хотел подводить прожитое. Но в последние дни он дал несколько интервью.

«Когда я спросил, какие свои поступки он считает главными, то он назвал защиту Быкова в середине 60-х, когда Быкова шельмовали за повесть «Мертвым не больно», а также то, что Белорусское телевидение сделал белорусским», – говорит Сергей Шапран.

В 1978 году Геннадий Буравкин возглавил гостелерадиокомпанию и фактически превратил советское телевидение в белорусское. Также он был представителем Беларуси в ООН, депутатом Верховного Совета. Но то, что действительно вырастило поколения, это его «Калыханка», под которую уже 30 лет засыпают маленькие белорусы. В 2009 году ее вдруг сняли с эфира, и Буравкин очень радовался, когда через некоторое время песня вернулась на экраны.

Исследователь литературы и журналист Михаил Скобла:

«Люди протестовали, засыпали телевидение письмами, и, видимо, это подействовало. И вот в час ночи ему звонит его соавтор по «Спокойной ночи, малыши» Василий Раинчик и говорит: «Геннадий, наша колыбельная – снова в эфире, ее уже больше никто не снимет».

Геннадий Буравкин так и не получил звания народного поэта. Но так ли важны государственные награды, если стихи откликаются в сердцах?