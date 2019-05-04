«Очень много машин. Никогда такого не видел» 4.05.2019, 16:28

Источник: onliner.by

Очереди в пограничных пунктах пропуска растут.

Сегодня в Беларуси официально рабочий день, затем начинаются большие майские выходные — сразу пять дней. Многие запланировали поездки за рубеж. Предсказуемо начали расти очереди в пограничных пунктах пропуска. Читатели onliner.by жалуются: они застряли на границе с Литвой на несколько часов.

«Очень много машин. Никогда такого не видел»

Вот что пишут пользователи форума:

ZeFein: «Стою в „Каменном Логе”, въезжал без очередей, белорусская граница — красавчики, все делают супербыстро. Литовцы дико тормозят. Пролет между двумя границами — стоим уже 4 часа».

musapa: «Котловка. Въезд в РБ — очень много машин. Никогда такого не видел. И практически не движемся».

Судя по сообщениям пользователей мобильного приложения «Пульс границы», ситуация не критическая, хотя напряжение ощущается.

«На выезд из Литвы все очень плохо. Все забито. 2 часа — не более 5 машин по ощущениям», — это пишут об обстановке в «Котловке».

«Все плохо. Стоим уже почти 2 часа, а еще до шлагбаума из РБ не доехали», — сообщают из «Каменного Лога». И еще оттуда же: «По ходу, одна машина в час».

«Литовцы спрашивают наш ТО», — предупреждает водитель, проехавший «Привалку».

Говорят, и в «Лоше» очереди.

Ситуация на границе. Официально

В Госпогранкомитете предлагают узнавать подробную информацию об очередях в пограничных пунктах пропуска на официальном портале ведомства в разделе «Обстановка на границе».

По состоянию на 14:00 обстановка на самых популярных направлениях такая:

Источник: onliner.by

Источник: onliner.by

Но необходимо учитывать, что в сопредельных пунктах пропуска у соседей ситуация может быть куда более напряженной.

В Госпогранкомитете отметили, что учитывают вероятность изменения обстановки в пунктах пропуска и предпринимают все необходимые меры для минимизации времени пересечения границы. Там пообещали увеличить численность сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях.

— С пограничными службами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичного оформления лиц и транспортных средств, пересекающих границу, — отметили в ГПК.

По прогнозам специалистов, к завершению выходных значительный поток транспорта будет отмечаться уже в обратном направлении. В Госпогранкомитете напомнили, что в пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Григоровщина» функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе.