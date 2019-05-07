Не первая авария: семь фактов о сгоревшем в Шереметьево Superjet 7.05.2019, 10:16

2,066

Фото: ТАСС

Российский лайнер уже попадал в авиапроисшествия.

5 мая лайнер Superjet 100 c бортовым номером RA-89098 авиакомпании Аэрофлот, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, пишет liga.net.

Подтверджена гибель 41 человека, их останки доставили в морг для опознания. Всего на самолете летели 78 пассажиров и членов экипажа. В Минздраве РФ говорят о 38 выживших, в СК РФ - о 37-ми.

Официально следствие пока не называет версии крушения. Неофициальная версия причин трагедии - попадание молнии в борт после взлета. Также рассматривается версия отказа электроники. Среди обломков самолета нашли два бортовых самописца: их состояние приемлемо для расшифровки.

Что известно о потерпевшем катастрофу самолете?

Исправный с опытными пилотами

SSJ-100 с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года и прошел плановое техобслуживание в апреле.

Командир самолета к моменту катастрофы налетал 6800 часов, в том числе на Boeing-737, а общий налет сгоревшего лайнера составил 1400 ч.

Имени Мустая Карима

SSJ-100 с бортовым номером RA-89098 и заводским номером 95135 совершил первый полет 21 июня 2017 года, тогда же был передан Аэрофлоту. Он получил имя башкирского и советского поэта-драматурга Мустая Карима (Мустафа Керимов).

Внук Мустая Карима, Тимербулат Каримов женат на дочери главы НК Роснефть Игоря Сечина. Именно ему принадлежит идея назвать самолет в честь своего деда.

До этого Аэрофлот называл "Суперджеты" в своем парке только в честь летчиков или деятелей авиации.

Вторая катастрофа с жертвами

В мае 2012 года SSJ-100 с регистрационным номером RA-97004 разбился во время показательных полетов в Индонезии возле Джакарты. Причина катастрофы - ошибки пилотов и диспетчеров, в результате чего лайнер врезался в гору. Тогда погибли 45 человек.

В результате от покупки Superjet 100 отказалась Индонезия, а также две крупнейшие вьетнамские авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet Air.

Не первое происшествие

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) 7 октября 2017 года Superjet в ходе полета столкнулся с птицей.

Еще одно происшествие случилось 30 января 2018 года - самолет при заходе на посадку не выпустил закрылки.

По данным интернет-ресурса AeroInside, отслеживающего авиаинциденты, 7 февраля 2018 года борт, выполнявший рейс Мурманск-Москва, аварийно сел в аэропорту Шереметьево. У крыльев самолета отказали спойлеры (устройства, которые гасят подъемную силу при торможении лайнера).

Тогда экипаж на последних минутах полета сообщил о неисправности спойлеров и принял решение садиться в "режиме вынужденной посадки". В результате происшествия никто из находившихся на борту 82 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Как сообщали тогда РБК в пресс-службе Аэрофлота, судно после происшествия было отстранено от полетов, по факту инцидента проводилось расследование. "Особенно хотим подчеркнуть, что отказ спойлеров у данного типа воздушных судов не является серьезной технической проблемой", — сообщала тогда компания.

Главный эксплуатант – Аэрофлот

Авиакомпания Аэрофлот - крупнейший оператор Sukhoi Superjet 100. Перевозчик эксплуатирует этот тип ВС с июня 2011 года. Сейчас их парк насчитывает 50 ВС (из 254 ВС находящихся в парке авиаперевозчика).

В сентябре 2018 Аэрофлот и Объединенная авиастроительная корпорация заключили соглашение на поставку еще 100 самолетов Sukhoi Superjet 100. Соглашение предполагает поставку самолетов в период с 2019 по 2026 гг.

Кто еще эксплуатирует?

Первым эксплуатантом Sukhoi Superjet 100 была армянская авиакомпания Armavia. Компания неоднократно заявляла о нежелании получать второй законтрактован борт, а 6 августа 2012 Armavia отказалась забирать первый SSJ-100 с очередного ремонта из-за несоответствия самолета заявленным параметрам и возникновения частых неисправностей. Сейчас Armavia не эксплуатирует SSJ-100.

Российская Ираэро (Иркутск) использует восемь таких самолетов. Авиакомпания заявила, что не будет прекращать полеты на SSJ-100 из-за авиакатастрофы. Сегодня утром из Шереметьево в Мурманск вылетел первый после аварийного перерыва рейс. Руководство компании не считает, что причиной было техническое состояние самолета, и указывает на "внешний фактор".

В парке Газпромавиа — десять самолетов SSJ100, еще 9 эксплуатирует российская компания Азимут, 4- Якутия, 16 - Ямал. Три самолета на балансе МВД и МЧС России.

В мае 2016 года российская авиакомпания Red Wings вернула производителю пять самолетов SSJ100. Сейчас авиакомпания использует только самолеты Airbus А321.

Во флоте мексиканской бюджетной авиакомпании Interjet 22 самолета SSJ-100, из которых она использует только пять. Остальные стоят на земле уже больше года. По данным Вloomberg, авиакомпания разобрала на запчасти как минимум четыре SSJ-100. Авиакомпания уже отреагировала на инцидент в Шереметьево, заявив, что будет следить за результатами расследования.

В феврале 2019 года российский Интерфакс сообщил, что первый и единственный эксплуатант самолетов SSJ100 в Европе - ирландская CityJet - отказалась от их эксплуатации. Контракт с CityJet, подписанный в 2015 году, предполагал поставку в Ирландию 15 SSJ-100 с опционом еще на 16.

Много жалоб

Российские СМИ не раз писали о недовольстве эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 исправностью самолетов, а также уровнем послепродажной поддержки от производителя. В 2016 году российская Газета.ru писала, что исправность самолетов SSJ100 в российских авиакомпаниях колеблется от 50 до 60%.

Аэрофлот с первых лет эксплуатации фиксировал проблемы у SSJ100. Например, с управлением механизации крыла, не всегда корректно работает шасси, случались перебои в работе системы ГЛОНАСС. "В целом, если фиксировать все отказы в работе систем за 1000 часов полета, то у SSJ-100 данный показатель будет выше на 150-200%, чем у аналогичных серийных машин западных производителей", - констатировало издание.

В ноябре 2018 года газета Ведомости написала, что основной проблемой лайнера стали двигатели SaM146, которые производит совместное российско-французское предприятие. Помимо того, что эти двигатели чаще ломаются, пишут Ведомости, самолеты простаивают и из-за нехватки подменных моторов.