Видеохит: Белый кит достал со дна моря iPhone и вернул его владельцу 8.05.2019, 13:02

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Случай со смартфоном натолкнул пользователей сети на новые шутки.

В Сети набирает популярность видео с забавным случаем спасения iPhone в Норвегии. Пользователь смартфона случайно уронил его в море. Через некоторое время из воды появилась белуха с гаджетом в зубах. Животное передало смартфон владельцу, пишет ufacitynews.ru.

Белуху уже прозвали «русским шпионом». Дело в том, на прошлой неделе норвежские рыбаки увидели белуху, к которой была привязана камера GoPro с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Некоторые пользователи сети предположили, что камеру могли установить военные из Мурманска.

Случай со смартфоном натолкнул пользователей на новые шутки. Некоторые, например, предположили, что животное вернуло владельцу уже модифицированный iPhone. Кое-кто даже дал Белухе «шпионское» имя – Sergeant Whaldimir Belugov.