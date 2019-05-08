СМИ: Вакарчук идет на парламентские выборы в Украине 9 8.05.2019, 16:11

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Украинский музыкант хочет привести в парламент как можно больше новых лиц.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах. Об этом сообщают "Факты ICTV", ссылаясь собственные источники, сообщает "Гордон".

Отмечается, что певец объявит об участии в парламентских выборах 16 мая. В этот же день он представит свою команду. Где и в какие время это произойдет пока неизвестно.

В январе 2019 года Вакарчук заявил, что разочарован нынешним состоянием украинской политики и хочет привести туда как можно больше новых лиц. "Я в деле. Вы узнаете больше в ближайшее время", – отметил Вакарчук. Певец добавил, что "власть как таковая его не волнует".

В феврале Вакарчук сообщил, что собирает свою команду. Музыкант не исключал, что она может принять участие в парламентских выборах.