Можно ли превратить Сахару в гигантскую электростанцию? 9.05.2019, 16:56

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Мало кто задумывается над тем, каким удивительным местом является пустыня.

Современные технологии еще не способны сделать из огромной пустыни цветущий сад, но это и ни к чему. Инженеры по всему миру активно трудятся над тем, чтобы построить в Сахаре самую большую электростанцию в мире, пишет «Популярная механика».

Мало кто задумывается над тем, каким удивительным местом является пустыня Сахара. Если бы она была страной, то занимала бы пятую по величине площадь в мире, лишь немного уступая Китаю и США. По оценкам NASA, на каждый квадратный метр песка в год поступает в среднем от 2000 до 3000 киловатт-часов солнечной энергии. Учитывая, что Сахара покрывает примерно 9 000 000 км², общая доступная энергия достигает свыше 22 000 000 000 гигаватт-часов в год!

Что означают все эти цифры в промышленном контексте? Гипотетически, солнечная ферма размером с такую пустыню будет производить в 2000 раз больше энергию, чем самые крупные электростанции в мире вне зависимости от их профиля — те едва ли дотягивают до 100 000 ГВтч в год. Фактически, эквивалент полученной энергии сопоставим с более чем 36 000 000 000 баррелями нефти в год, то есть примерно с 5 баррелями на человека. Иными словами, солнечная электростанция «Сахара» будет производить в 7000 больше энергии, чем вся Европа, и при этом практически не выделять в воздух парниковые газы.

Более того, преимущество Сахары как раз и заключается в том, что она расположена очень близко к Европе. Кратчайшее расстояние между Северной Африкой и Европой составляет всего 15 км — это район Гибралтарского пролива. Но даже гораздо больше расстояния, скажем по всей протяженности Средиземного моря, тоже будут вполне практичными. В конце концов, самый длинный подводный кабель и вовсе проходит полных 600 км между Норвегией и Нидерландами.

В настоящее время существует две технологии для производства электричества из солнечной энергии, каждая со своими плюсами и минусами. Первый — обычные фотоэлектрические солнечные батареи. Второй — метод концентрации солнечной энергии, который использует систему линз или зеркал для фокусировки солнечных лучей на одном месте, которое в результате начинает интенсивно нагреваться. Это тепло может приводить в движение, к примеру, паровые турбины, которые в свою очередь генерируют электричество. Используя расплав солей, можно накапливать энергию и продолжать производство электричества даже ночью.

Большинство исследователей предлагают объединить обе эти технологии для создания гибридной системы. Основной проблемой является пусть и небольшое, но все же существенное потребление воды на ее обслуживание, добыть которую в песках весьма проблематично. Однако, по мнению специалистов, начать стоит с малого и постепенно, методом проб и ошибок, доводить технологию до ума. Так, со временем, пустынная электростанция будет становиться все эффективнее. Как знать, может быть именно такие гигантские электростанции в будущем позволяет практически полностью отказаться от использования ископаемого топлива.