Продажи «Газпрома» упали на всех рынках 1.06.2019, 15:42

Треть прибыли «национального достояния» РФ существует лишь на бумаге.

«Газпром» в первом квартале 2019 года столкнулся с падением спроса на всех рынках, где работает компания, пишет finanz.ru.

Продажи газа в Европу упали на 13%, следует из комментариев холдинга к отчетности по МСФО, опубликованной в четверг.

За три месяца на главный экспортный рынок «Газпрома» ушло на 9,1 млрд кубометров меньше газа, чем год назад (62,4 млрд кубов).

Сказалось обвальное сокращение поставок в Турцию, которая переживает экономический кризис со скачком инфляции выше 20% и обесценением национальной валюты - лиры.

По итогам первого квартала турецкие клиенты, включая государственную Botas и частных Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S., урезали закупки российского газа вдвое, до 4,4 млрд кубометров.

Поставив минимальный объем с 2010 года, «Газпром» впервые в истории проиграл конкуренцию СПГ.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (Enerji Piyasas Duzenleme Kurumu, EPDK), в январе у «Газпрома» было приобретено 1,837 млрд кубометров, а в сжиженном виде - 2,34 млрд кубометров. В феврале разрыв сохранился: закупки у «Газпрома» рухнули еще на треть, до 1,214 млрд кубометров. В виде СПГ было приобретено 1,693 млрд кубов.

Продажи газа в страны бывшего СССР сократились на 13,4%, до 12,2 млрд кубометров.

На российском рынке на фоне стагнации экономики и теплой зимы падение составило 4,4% (до 84,3 млрд кубометров). Его, впрочем, удалось компенсировать повышением цен (на 4,2%). В результате выручка «Газпрома» на российском рынке практически не изменилась - 348,9 млрд рублей против 350,5 млрд.

Доходы от продаж за рубеж даже выросли, если считать их в рублях: помогла девальвация 2018 года рубля и повышение цен - на 7,7% для стран бывшего СССР и 12% для стран Европы.

Общая выручка «Газпрома» выросла на 13,1%, до 1,064 триллиона рублей.

Чистая прибыль подскочила на 44%, до 535,9 млрд рублей. Впрочем, треть итоговой цифры - 184 млрд рублей - существует лишь на бумаге.

На такую сумму уменьшился валютный долг «Газпрома», если оценивать его в рублях по упавшему курсу: доллар начинал год на отметке 69,4 рубля, а к 31 марта опустился до 65,2 рубля.

Реальный денежный поток, сгенерированный «национальным достоянием», составил 244 млрд рублей, оценивают аналитики «Атона»: настолько поступления на счета превысили расходы на капитальные стройки, включая «Силу Сибири», Nord Stream 2 и «Турецкий поток».