Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа» 4 1.06.2019, 16:13

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Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Cоветские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией опубликовали впервые.

Фонд "Историческая память" впервые опубликовал советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему, пишет сайт kasparov.ru.

Сканы советских документов предоставил историко-документальный департамент МИД России.

Директор фонда "Историческая память" Александр Дюков уточнил, что тексты документов ранее уже публиковались в 1990-е годы, однако их визуальные образы публикуются впервые. Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении сказано, что стороны договорились о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе, а также территориально-политическом переустройстве областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши. Также установлены границы сфер интересов.