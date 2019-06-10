Видеофакт: Пьяную женщину на Porsche с номерами РФ задержали в Пинске 2 10.06.2019, 20:34

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Иллюстрационное фото

Задерживать пьяную женщину помогали местные жители.

В Пинске местные жители помогли сотрудникам ГАИ задержать пьяную женщину-водителя, сообщает БелТА.

В милицию обратились жильцы дома по проспекту Жолтовского. Очевидцы рассказали о неадекватном поведении на проезжей части водителя автомобиля Porsche с российскими номерами. Незамедлительно выехал наряд ГАИ.

За рулем иномарки оказалась 36-летняя минчанка. Женщина была пьяна — почти 3 промилле. Женщина просила отвезти ее к мужу, который должен разобраться с милиционерами.

В отношении нарушительницы составлен протокол по ч.1 ст.18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП.

С 2004 года жительница столицы лишена права управления транспортными средствами в Беларуси. Женщина полагала, что обойдет закон, сменив фамилию после замужества и получив права российского образца. На нее будет составлен административный материал по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) КоАП.