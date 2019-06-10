Сколько денег минчане тратят в жаркие дни на мороженое и квас 2 10.06.2019, 20:47

Цифры впечатляют.

Такие цифры опубликовал Мингорисполком в своей группе в фейсбуке. Tut.by посчитал, сколько примерно денег люди тратят в день на мороженое и квас.

В среднем пачка мороженого сейчас весит 80 граммов. Значит, будем считать, что 60 тонн — это 750 000 пачек. Если вывести среднюю цену пачки мороженого, это где-то 1,2 рубля (для расчетов брали и дешевое, и дорогое). Значит, в жаркий день минчане тратят на мороженое примерно 900 тысяч рублей.

Сколько же денег уходит на квас. Литр кваса в среднем стоит 2 рубля. Мы брали для расчетов не только стоимость напитка в бочках, которые стоят возле магазинов и остановок, но и в летних кафе, бутилированного в магазинах. Получается, что на 65 тысяч литров этого напитка в день минчане тратят где-то 130 тысяч рублей.

Цифры впечатляют. Но если учесть, что в столице на 1 апреля 2019 года проживало 1 миллион 992 тысячи 700 человек, то на одного человека приходится всего треть пачки мороженого, или 45 истраченных копеек. Кваса один минчанин выпивает тоже не так уж много: всего 30 миллилитров. При этом расходы составляют всего 6 копеек на человека.