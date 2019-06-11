Секрет гениальных идей: как работает наш мозг 2 11.06.2019, 8:21

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Лето — прекрасная возможность стать умнее.

Хорошая идея не придет в голову, пока мы загружены сотней дел одновременно. Гениальные и действенные решения не придут в голову, когда мы в авральном режиме ищем выход. Лучшие идеи и решения приходят в момент, когда мы расслаблены, не сфокусированы на чем-то конкретном, пишет nv.ua.

Иными словами, хорошие идеи приходят, когда мы отдыхаем. Так работает мозг.

Разберемся?

Вы уже знаете, что человек и его мозг — это не одно и то же. Что в отличие от нас с вами мозг на самом деле учится каждую секунду и помнит абсолютно все. Мы с вами не знаем, когда и как мозг использует информацию, которую мы в него вкладываем. Именно поэтому важно очень осторожно и внимательно относиться к тому, чем «кормить» мозг.

Мозг весит чуть больше килограмма, а обрабатывает такое же количество информации, с каким мог бы справиться компьютер весом в 40 тыс. тонн, заряжающийся от трех мощных АЭС.

Хорошие идеи приходят, когда мы отдыхаем

Помните: мозг выдает то, что мы в него вкладываем. Мы летом хотим отдохнуть, но мозг, в отличие от нас, продолжает воспринимать, обрабатывать и выдавать информацию.

Какую? Опять же — зависит от нас.

В 1929 году Ханс Бергер проводил эксперименты с использованием электроэнцефалограммы. С прикрепленными к голове датчиками подопытные должны были решать задачи разной степени сложности. Во время выполнения заданий ученый фиксировал электрическую активность мозга. Во время одного из серии экспериментов Ханс Бергер оставил аппарат, регистрирующий активность мозга, включенным даже тогда, когда испытуемый отдыхал. К своему большому удивлению ученый заметил, что регистраторы активности мозга продолжали фиксировать активные сигналы. Это подтвердило мнение о том, что наш мозг активно работает даже тогда, когда мы не выполняем какую-то конкретную задачу.

Через 80 лет, в 2011-м, Маркус Райхл предметно занялся исследованием пассивной активности мозга. Исследования Райхла доказали, что когда нам кажется, что мозг находится в отключке, сеть пассивного режима продолжает работать, даже если наше сознание этого не замечает.

И именно эта система, которая включается, когда мы «выключаемся», отвечает за творческое мышление, вдохновение, инновации и креативность.

1. Лето — прекрасная пора для создания правильных нейронных связей. Мозг — это огромная сеть связей. Ученые говорят, что мозг способен вмещать 5,5 петабайт информации. Для сравнения — это примерно триста лет просмотра видео. Загружайте «правильное кино».

2. Находите больше времени на отдых, выключайте гаджеты и все, что требует вашего внимания.

3. Отдохните хорошо. Во время вашего отдыха мозг поработает над новыми идеями и решением старых проблем.

4. Проблему нельзя решить, будучи внутри нее. Лето — прекрасная возможность научиться отпускать ситуацию, чтобы наша мощная внутренняя машина могла спокойно поработать над ее решением.

Известные философы, от Кьеркегора до Торо, считали ежедневные прогулки священным обрядом — магией рождения новых идей. Возможно, стоит к ним прислушаться?

Мозг на каникулах работает. Но для того, чтобы он работал, нам правда следует отдохнуть.