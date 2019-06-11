Лукашенко летит в Кыргызстан на саммит ШОС

Лукашенко летит в Кыргызстан на саммит ШОС13
- 11.06.2019, 11:53
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Дату саммита перенесли.
Правитель Беларуси примет участие в саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет в столице Кыргызстана 13−14 июня.
Для участия в саммите правителей государств — членов ШОС приедут руководители 11 стран: России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В качестве наблюдателей в мероприятии будут участвовать президенты Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии. Об этом, как сообщает «Радио Азаттык», рассказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.
Совет глав государств ШОС ранее был запланирован на 14−15 июня. Позже дата изменилась на 13−14 июня.