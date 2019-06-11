Дмитрий Бекалюк: «Свинцовая варта» – это пример самоорганизованности брестчан 11.06.2019, 19:05

Кто и как круглые сутки дежурит возле аккумуляторного завода.

С 3 мая возле предприятия, которое уже несколько месяцев работает в режиме пусконаладки, организовано постоянное наблюдение с фото- и видеофиксацией, передает b-g.by.

«Свинцовая варта» – это пример самоорганизованности брестчан и жителей района. Я горд, что живу в городе, где так много разумных и волевых людей. Никто не руководил – люди увидели опасность на заводе и приняли решение все фиксировать», – рассказал один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.

Сначала это были нерегулярные визиты к заводу, который начал процесс пусконаладки. Но очень быстро обеспокоенные люди поняли, что следить нужно постоянно и организовали круглосуточное дежурство. Сначала в нем, меняясь, участвовали 10 – 12 человек. Когда стало понятно, что людей недостаточно, призвали на помощь других неравнодушных.

Сейчас в «Свинцовую варту» входят 60 человек, которые по заранее составленному графику выходят на 2-часовые дежурства и фиксируют все, что происходит на заводе: кто заехал на его территорию, кто выехал, что и когда включилось-выключилось, горит ли ночью свет на заводе и т. д. Вся информация скидывается в специальную группу для анализа.

Чтобы оперативно доносить информацию до Минприроды, прокуратуры и других госорганов, активисты стали пользоваться электронной почтой. Благодаря этому в течение дня госструктуры уже знают о том, что произошло на заводе и что беспокоит активистов. Огромный плюс переписки через электронку – возможность прикреплять видеофайлы, отмечают активисты.

Смена, которая заступает на дежурство, получает мешок, в котором находятся два противогаза, фонарик. Сейчас в комплекте даже есть фонендоскоп – он позволяет услышать движение воды в ливневке.

Активисты говорят: бывает в дежурство приезжают и те, кто по графику не должен нести вахту, а просто свободен и хочет помочь. Бывает, приезжают и «чужие» и снимают тех, кто несет дежурство. Однако людей это не пугает. Сейчас самое страшное для них – это завод, который уже загрязняет окружающую среду. Этот факт уже признали власти.