«А теперь подумайте, что мы покупаем в магазине»31
- 11.06.2019, 20:00
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Фотографии коров из Жлобина, которые заставят задуматься о качестве наших продуктов.
На ферме в Жлобинском районе за коровами никто не смотрит — они грязные, худые и стоят в экскрементах. А от доярок тем временем требуют качественное молоко.
Фотографии были опубликованы в сообществе «Типичный Жлобин», пишут «Сильные новости».
Фотоснимки пугают своей жестокостью. «Вы посмотрите, это нормально?» — интересуются местные жители. Впрочем, жалость жалостью, но и за свое здоровье белорусы тоже беспокоятся: «А теперь подумайте, что мы покупаем в магазине, какой хороший продукт можно сделать из молока от таких коров?! Людей жалко...»
Напомним, в марте Лукашенко после посещения молочной фермы в Могилевской области устроил разнос — грязные коровы стоили многим чиновникам должностей.