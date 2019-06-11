Каждой школе - по обелиску 3 Алесь Киркевич

11.06.2019, 21:08

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Что не так с учителями и с нашей системой образования в целом?

«Я что, на памятник себе собираю? - кричит учительница одной из минских школ. - Что, рубль восемьдесят - такие большие деньги?..» Эту аудиозапись недавно прислали в редакции СМИ: педагог попросту орет на детей, вымогая принести 1 р. 80 коп. для подписки на газету «Юный спасатель». Сама дама, к слову, уже подписана на «Настаўніцкую газету», а сейчас пытается включить в порочный круг и своих юных подопечных… Как же учитель из проводника «доброго, светлого, вечного» превратился в «мытаря» и маленькую шестеренку бюрократической машины?

Пробираясь сквозь дремучие дебри истории, стоило бы вспомнить фразу Бисмарка: «Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя». О чем это? В ХІХ-ХХ веках учителя были не просто проводниками знаний, интеллектуальных достижений и прочих модерных новшеств, но и живыми факелами национальной и государственной идеи. Борьба за государство в ту эпоху ассоциировалась не в последнюю очередь с борьбой за школу и личность учителя.

Конечно, шло время, роль учителя менялась, высокий некогда статус понижался пропорционально росту количества учеников и самих педагогов. Понятно, что сегодня смотреть на учителя через призму начала ХХ века невозможно. Явление это не локальное, а повсеместное. Но в нынешней Беларуси учитель приобрел какие-то особенные загадочно-инфернальные черты. Почему?

Сразу хочется отметить, что наш учитель пал жертвой социального контракта с властями еще со времен СССР. Тогда педагог был призван в первую очередь вкладывать в людей социалистическую культуру: на 90% он был проводником идеологии, на 10% - образовательного комплекса. В этом смысле наши учите-ля - прямые наследники советской школы.

А еще стоит вспомнить 1995г. - референдум о государственном языке и символике. Именно тогда многие, хоть и не все, учителя сами агитировали родителей ставить «галочки» за двуязычие - так было проще преподавать. Именно с этого «первородного греха отечественной педагогики», который обрек и белорусскую школу, и государство на русификацию, начинается история участия учителей в каждой электоральной кампании - конечно же, не на стороне оппонентов власти…

К слову, класс педагогов получил за это свои «плюшки»: зарплата учителя, с одной стороны, небольшая, но и не самая низкая. Учитель высшей категории в Гродно может спокойно получать и BYN1000 (те легендарные обещанные «по $500»), в Минске может и больше. Одновременно учителя превратились даже не столько в светочей государственной идеологии, сколько в часть государственного механизма.

Очевидно, что госаппарат видит высшим смыслом своего существования само по себе функционирование госаппарата - это уже фактически аксиома. Все остальное работает лишь на поддержку этого госаппарата. Бюрократия стала настолько универсальной, что живет отдельно, похоже, даже от «великого кормчего», который все чаще превращается в мифическое заоблачное божество: может осыпать золотом, может покарать, а может так и не узнать о твоем существовании - хоть ты лоб в молитвенных поклонах разбей.

А учителя вместо того чтобы стать элитой общества, превратились просто в низовой уровень бюрократии. Именно на них возложили «почетную миссию» заниматься БРСМ, пионерией, подпиской на газеты, социально опасными семьями… В конце концов - банальной слежкой и контролем. Иначе как объяснить абсурдные требования к родителям предоставлять информацию о посуточном местонахождении и досуге их детей на протяжении лета?

Та же ситуация с детскими и подростковыми суицидами, о которых мы писали ранее. Педагог в первую очередь заинтересован в максимальной перестраховке: после трагедии учителя бегают и собирают бумажки о проведенных беседах, контроле и еще миллион всяких справок… Все, чтобы замять дело. В итоге получается, что ворох макулатуры - на первом месте, а судьба ребенка - на 35-м.

Учителей как проводников национальных интересов, за редким исключением, к сожалению, как не было, так и нет. А что насчет просто качественных спецов, которые дают необходимые знания? Боюсь, что не с нашим Минобразования, которое работает как идеологическая дубина. Пришел министр-коммунист - переписал учебники, поменял программу. Придет другой - опять перепишет. Почему бы и нет?

Белорусская система образования уже пережила и свой Сталинград, и свою Курскую дугу. То 12-летняя, то 11-летняя, то 5-балльная, то 10-балльная, то экзамены, то централизованное тестирование... ЦТ в принципе привело к тому, что 11-классник ничем кроме подготовки к тестированию не занимается. И это не про то, чтобы объяснить, понять самому, описать, а про то, чтобы заучить и «убить» интеллект вопросами в стиле «Как звали жену Франциска Скорины?».

Средние специальные заведения - отдельная песня. Станки 1970-х гг., один сварочный аппарат на все училище, старая «волга» для будущих автомастеров… Те же техникумы часто создавались еще при Союзе при больших предприятиях, умерших по объективным причинам - а сейчас их дирекции придумывают, чем же занять молодых абитуриентов. Сама же проблема сводится к тому, что есть парни, которых еще рано брать в армию, и девушки, которым еще рано замуж. Что с ними делать? Ответ очевиден: «пасти», чтобы не разбежались и не «сели».

А еще можно вспомнить о недавнем суде с участием отпрысков гродненского училища олимпийского резерва. Там выявили дедовщину: старшие ученики крали у младших деньги и продукты, «пробивали фанеру» и систематически унижали, объясняя все «иерархией» и какими-то обрядами. Простите, но сделать из училища олимпийского резерва «зону» - это за пределами добра и зла. После такого в любой европейской стране министр образования просто подал бы в отставку.

Лет двенадцать назад в «Нашай Ніве» появилась статья «Рэквіем беларускаму настаўніку». В пафосном тексте речь шла о том, что учитель должен быть патриотом, достойным своих предков, и т.д. Сегодня на ситуацию можно посмотреть более прагматично: каждый достоин той ситуации, в которой он находится. Да, и наша система образования, и учителя далеко не самые худшие. И выпускники, к слову, тоже не худшие. Вот только лучшие из «не худших» все чаще находят себя после школы в вузах Польши или Чехии. Разве не так?

Кстати, о Польше. Именно там совсем недавно прокатились забастовки учителей, недовольных предложенными условиями работы. А еще в той же Польше имела место любимая мною история. Где-то в провинции решили закрыть школу, учителей сократили. Люди против: детям-то нужно учиться. В итоге убеленные сединами учителя-пенсионеры вышли на работу бесплатно, чтобы учить этих детей - реализовать свой долг и призвание. История имела широкий резонанс, школу возродили. Сказка, правда? Прошу прощения, но в подобную историю, т.е. сказку, в Беларуси я просто не верю.

Что же насчет памятника, про который кричала учительница в связи с подпиской на «Юного спасателя» (помните, в начале текста)? Медийный памятник лично себе, причем абсолютно бесплатно, дама уже воздвигла: аудио прослушали десятки тысяч человек. А вот на что реально стоило бы скинуться - так это на братскую безымянную могилу. Не людям, а самой системе образования, бесконечным ее реформам и переписанным учебникам. И по скромному обелиску - возле каждой школы. Будут ли к монументам нести цветы, честно, не знаю, а вот по рубль восемьдесят - запросто. Это ведь небольшие деньги.

Алесь Киркевич, «БелГазета»