закрыть
12 июня 2019, среда, 11:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Пока меня не заберет скорая помощь, я отсюда не уеду!»

1
  • 12.06.2019, 8:28
  • 2,062

Голодающие «Матери-328» настроены решительно.

В деревне Остров Пуховичского района Минской области «Матери-328» снова начинают голодовку. Больше года они добиваются встречи с главой Беларуси., сообщает «Белсат».

«Депутаты» «палаты представителей» будут принимать изменения в 2-ю и 3-ю части 328 статьи Уголовного кодекса: в планах – уменьшить минимальные сроки наказания. Мать-328 Елена Кузьмина говорит:

«Сейчас выдвинули изменения, которые не решают проблемы по статье 328».

Лариса Жигарь, мать-328, продолжает:

«Когда-то с высокой трибуны было сказано, чтобы сидели и смерти просили. Создать им такие условия. Кому? Кто должен просить смерти? Несовершеннолетние дети? Ребята от 18 до 30? Которые не организовали наркотрафик, которые не завезли эти наркотики в страну!»

Активистки Движения матери 328 говорят, что амнистия, запланированная к 3 июля, затронет лишь небольшую часть заключенных по статье, так как не будет распространяться на осужденных по 4-ой и 5-ой частям, то есть распространение.

«Очень легко люди попадают на 4-ую часть. То есть они приобретают в интернет-магазине. Если денег нет, им говорят приобрести 5-6 закладок, седьмая - их», - рассказывает мать-328 Алла Берналь.

Голодовка активисток движения «Матери 328» начинается незадолго до начала в Минске Вторых Европейских игр. Возможно, внимание иностранных туристов и журналистов привлекут не только спортивные события, но и ситуация с правами человека в Беларуси.

Участницы акции настроены решительно:

«Пока меня не заберет скорая помощь, я отсюда не уеду!»


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев