«Пока меня не заберет скорая помощь, я отсюда не уеду!» 1 12.06.2019, 8:28

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Голодающие «Матери-328» настроены решительно.

В деревне Остров Пуховичского района Минской области «Матери-328» снова начинают голодовку. Больше года они добиваются встречи с главой Беларуси., сообщает «Белсат».

«Депутаты» «палаты представителей» будут принимать изменения в 2-ю и 3-ю части 328 статьи Уголовного кодекса: в планах – уменьшить минимальные сроки наказания. Мать-328 Елена Кузьмина говорит:

«Сейчас выдвинули изменения, которые не решают проблемы по статье 328».

Лариса Жигарь, мать-328, продолжает:

«Когда-то с высокой трибуны было сказано, чтобы сидели и смерти просили. Создать им такие условия. Кому? Кто должен просить смерти? Несовершеннолетние дети? Ребята от 18 до 30? Которые не организовали наркотрафик, которые не завезли эти наркотики в страну!»

Активистки Движения матери 328 говорят, что амнистия, запланированная к 3 июля, затронет лишь небольшую часть заключенных по статье, так как не будет распространяться на осужденных по 4-ой и 5-ой частям, то есть распространение.

«Очень легко люди попадают на 4-ую часть. То есть они приобретают в интернет-магазине. Если денег нет, им говорят приобрести 5-6 закладок, седьмая - их», - рассказывает мать-328 Алла Берналь.

Голодовка активисток движения «Матери 328» начинается незадолго до начала в Минске Вторых Европейских игр. Возможно, внимание иностранных туристов и журналистов привлекут не только спортивные события, но и ситуация с правами человека в Беларуси.

Участницы акции настроены решительно:

«Пока меня не заберет скорая помощь, я отсюда не уеду!»