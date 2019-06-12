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Разгар сезонных работ в Литве: сколько можно заработать за лето?

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  • 12.06.2019, 13:45
Фото: delfi.lt

Больше всего временных работ на курортах и в сельской местности.

Использование прогрессивных технологий и новейшего оборудования обуславливает уменьшение предложения сезонной работы, особенно в сфере услуг, пишет delfi.lt.

Необходимость в рабочей силе снижают становящиеся популярными терминалы и кассы самообслуживания, автоматы торговли и аренды, предоставляющие клиентам возможность пользоваться этими услугами в любое время суток. Вероятно, что в будущем с популяризацией подобных технологий, автоматизации оборудования сезонность рынка труда ослабеет.

В 2018 году работодатели Литвы на сезонную работу регистрировали 19100 предложений – эти предложения составляют 8% всех в зарегистрированных в Службе занятости свободных рабочих мест. За 4 месяца этого года работодатели предоставили 6700 срочных предложений сезонной работы. Прогнозируется, что в 2019 году предложений срочной работы будет зарегистрировано на 2-3% больше, чем в 2018 году.

Больше всего предложений срочной работы – в апреле и мае

Анализируя данные прошлого года, замечают, что работодатели сезонных рабочих активно ищут в апреле и мае, определенное оживление чувствуется и в марте, а также в августе. В начале весны и осени больше предложений срочной работы регистрируется для работников лесного хозяйства: операторов передвижного оборудования сельского и лесного хозяйства, работникам лесного и сельского хозяйства (растениеводства, садоводства).

Оживление в апреле и мае чувствуется в сфере услуг. Действующие в областях заселения, питания и торговли предприятия, готовясь к летнему сезону, активно начинают искать работников. На временной работе не хватает продавцов, сотрудников зала, кассиров в больших торговых центрах и оборудованных на улицах маленьких торговых точках (продавцов мороженого и фруктовой воды, различных сувениров, сотрудников пункта проката велосипедов, роликов и сегвеев), сотрудников кафе и ресторанов (официантов, барменов, поваров, подсобных рабочих).

Также часто ищут дополнительные рабочие руки для замены постоянных сотрудников во время их отпуска.

Больше всего временных работ на курортах и в сельской местности

Много предложений работы в сфере услуг на курортах. На морских курортах ищут сотрудников учреждений питания и размещения, поваров, официантов, барменов, посудомоек, продавцов (особенно для розничной продажи: мороженое, прохладительные напитки, сувениры, билеты), охранников. Отелям требуются администраторы, горничные, подсобный персонал. Большой спрос на сезонную рабочую силу и в предприятиях сферы обслуживания (по организации питания и досуга) в больших городах.

Сельское хозяйство больше развивается в небольших городах, подальше от больших, в них чаще ищут животноводов, земледельцев, операторов сельскохозяйственной техники, подсобных рабочих, сотрудников сельского хозяйства лесного хозяйства, которые могут качественно посадить и обрезать лес, работать в питомниках, хозяйствах, помочь в работах по саду и огороду.

Сектор строительства наиболее расширен в больших городах, в них с началом нового строительного сезона увеличивается и количество рабочих предложений для строителей различной специализации. Для строительных работ под открытым небом необходимо больше кровельщиков, бетонировщиков и сварщиков.

Какую зарплату предлагают сезонным рабочим?

Если для выполнения работ необходима квалификация и специфические навыки, заработная плата в сферах услуг и сельского хозяйства начинается от 450 евро "на руки". В таком размере средний заработок в 2018 году был предложен кровельщикам, уборщикам офисов и отелей, горничным и другим подсобным рабочим. Зарплата зависит от достигнутых результатов работы, также сотрудники кафе и ресторанов вместе с зарплатой дополнительно получают чаевые.

Для сотрудников с более высокой квалификацией зарплаты немного больше. Из работников сельского хозяйства больше всего предложений сезонной работы направлено сотрудникам лесного хозяйства и трактористам – предлагается средний заработок в размере соответственно 960 евро и 700 евро. Сварщикам предлагают в среднем 550 евро, строителям – 595 евро, пекарям и кондитерам – 563 евро.

В Литву на сезонную работу прибывают в 4,6 раза больше граждан третьих стран

Для решения проблемы нехватки сезонных рабочих в 2018 году выдала иностранцам 282 разрешения на сезонную работу в Литве, это в 4,6 раза больше, чем в 2017 году. При получении этого разрешения граждане третьих стран в Литве могут работать не дольше 6 месяцев в течение 12-месячного периода.

Больше всего разрешений на сезонную работу иностранцам выдано в сферах услуг по заселению и питанию, приготовлению продуктов питания, дорожного ремонта, торфоразработок. Разрешения на сезонную работу в Литве были выданы гражданам 6 стран – 80% всех разрешений выдано гражданам Украины.


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