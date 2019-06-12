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Huawei отменила запуск нового ноутбука из-за санкций США

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  • 12.06.2019, 14:52
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Это был первый запуск продукта Huawei, отмененный в результате включения компании в «черный список».

Китайский технологический гигант Huawei отменил запуск в продажу своего нового ноутбука линейки Matebook из-за санкций США, которые мешают ему работать с американскими поставщиками, пишет «Униан».

Как сообщает CNBC, это был первый запуск продукта Huawei, отмененный в результате включения компании в «черный список», налагающий ограничения на доступ к американским технологиям.

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) назвал ситуацию «неудачной», признав, что компания не может поставлять устройство, пока в отношении компании действуют ограничения.

Отмечается, что американские технологии используются в значительной части потребительской продукции Huawei. Так, ее топовый на сегодня ноутбук Matebook X Pro использует чипы Intel и ОС Windows от Microsoft.

Напомним, Huawei была помещена в «черный список» под тем предлогом, что китайская компания якобы замешана в деятельности, которая идет вразрез с нацбезопасностью и внешней политикой США.

Такое решение американский Минторг принял после того, как Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Соответствующий указ, поясняла газета The Washington Post, содержит пункт о возможности блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями.

После этого компания Google объявила о том, что резко ограничивает сотрудничество с Huawei. Уже после этого Министерство торговли США выдало китайской компании лицензию на 90 дней, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение для гаджетов.

В свою очередь, Huawei подала иск к правительству США. Юристы китайской компании считают, что раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) противоречит Конституции США, поскольку позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений.


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