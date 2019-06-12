Мария Тарасенко: Декрет о «тунеядцах» - проблема всех белорусов 2 12.06.2019, 17:24

Мария Тарасенко

Уже скоро для людей, которых власть отнесла к «тунеядцах», в 5,5 раз подорожает газ и отопление.

10 июня судебная коллегия по гражданским делам гомельского областного суда отклонила апелляцию жительницы областного центра Марии Тарасенко на решение районного суда об отказе в моральном вреде с «тунеядской» комиссии, пишет «Гомельская весна».

Три человека в мантиях судей решили, что так называемые «комиссии по содействии занятости населения» включают людей в специальные базы «не занятых в экономике» на основании декрета о «тунеядцах», а это значит, что не могут причинить гражданину моральный вред.

Напомним, в начале года Мария Тарасенко подала в суд на государство за то, что ее записали в «тунеядцы». 18 марта суд Железнодорожного района отказал в удовлетворении ее иска к «комиссии по содействии занятости населения» и областному комитету труда, занятости и социальной защиты облисполкома.

Это был первый «тунеядский» процесс домохозяйки против государства в текущем году. Квартира оформлена на Марию, поэтому с января тариф на горячую воду для семьи повысили в 5,5 раз.

«Мы будем идти до конца, доведем дело до Верховного суда, чтобы показать, что это не только моя проблема, а проблема всех белорусов. С 1 октября для людей, которых власть отнесла к категории не занятых, в 5,5 раз подорожает газ и отопление», - заявила Тарасенко.