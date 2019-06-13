Мадуро собрался в Россию 13.06.2019, 7:46

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Николас Мадуро и Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

Узурпатор намерен подписать новые соглашения с Кремлем.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро собирается совершить визит в Россию. Об этом сообщило министерство иностранных дел Венесуэлы в Twitter 12 июня, передает gordonua.com.

"Скоро мы увидим, как Мадуро в России ставит свою подпись под новыми соглашениями на благо народа", – говорится в сообщении.

Когда состоится этот визит, в МИД не сообщили.

En el marco de la celebración del Día de Rusia, el Canciller Arreaza @jaarreaza agradece a Moscú por su aporte a la paz.



Pronto veremos al Presidente @NicolasMaduro en Rusia poniendo su firma en los nuevos acuerdos para el beneficio del pueblo.#2AñosSomosVenezuela pic.twitter.com/IxPi4MfFcb — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 11 июня 2019 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии "РИА Новости", что в Кремле пока не располагают точной информацией о возможном визите Мадуро в РФ.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. 15 января подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором.

23 января глава парламента, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо президентом, Россия поддержала Мадуро. В Госдепартаменте США заявили, что Мадуро должен уйти в отставку.