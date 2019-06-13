Правда и вымыслы о пользе и вреде картофеля 13.06.2019, 8:10

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Есть или не есть?

Многие считают картофель не самым полезным продуктом. Особенно, если речь идет о похудении. Содержащийся в корнеплоде крахмал принято винить в замедлении процесса жиросжигания, ухудшении пищеварения, а также скачках уровня инсулина в крови. Но так ли все на самом деле – разбиралось издание nv.ua.

Пищевая ценность картофеля

Безусловно, не нужно делать картофель основой рациона. Но умеренное потребление блюд из картофеля не навредит здоровью, даже если вы хотите сбросить вес. Вот простое подтверждение: калорийность вареного картофеля составляет 82 кКал, а гречки (диетического продукта в сознании большинства людей) — 110 кКал. Притом в 100 г сухой гречневой крупы находится аж 64 г ‘ужасного' крахмала, а в картошке — всего 15 г. Причем, эти данные касаются зрелых клубней, в молодом картофеле полисахарида и того меньше.

Почему не нужно избегать блюд из картофеля

Картофель — растение семейства пасленовых. Его плоды не употребляют в пищу, поскольку они ядовиты. В них содержится соланин — токсичное вещество, которое в природе выполняет функцию защиты растения от насекомых. Съедобны для человека клубни картофеля, в которых немало полезных веществ.

В картошке содержится большое количество витамина С — важного элемента, принимающего участие в метаболических процессах. К тому же в составе корнеплода много калия, который является регулятором водно-солевого обмена. Добавляя в свой рацион картошку, вы делаете питание разнообразнее и полезнее, поэтому отказывать себе в удовольствии не стоит. Однако нужно помнить о некоторых важных нюансах приготовления картофеля.

Кашу маслом не испортишь. А картошку?

Умеренность — альфа и омега любого здорового рациона. Не нужно демонизировать продукты, однако необходимо избегать переедания. Поэтому любителям блюд из картофеля можно посоветовать следить за размером порций, а также избегать употребления большого количества жиров и по возможности заменять насыщенные жиры ненасыщенными. Говоря простым языком, за любимой картошкой стоит отправиться не в ближайший ресторан фастфуда, а попробовать приготовить самому. Картофель в духовке с аппетитным стейком из семги менее питателен, чем большая порция картошки по-селянски, но содержит при этом гораздо больше полезных веществ.

Картофель в рецептах правильного питания

Согласно принципам ПП, каждый прием пищи должен быть сбалансированным. Это значит, что в его состав нужно включить белки, жиры и углеводы. В этой формуле роль углеводов смело отводим картошке, которую можно дополнить запеченным мясом или птицей, а также салатом из сезонных овощей. И полить сверху льняным или оливковым маслом. Звучит привлекательно, не так ли? А еще можно приготовить легкую картофельную запеканку с грибами, съесть с удовольствием и при этом не отклониться от ЗОЖ ни на йоту.

Рецепт картошки в духовке с грибами

Картофель — 1 кг

Яйца — 2 шт

Лук — 3 шт

Молоко — 1 ст

Йогурт — 3 ложки

Грибы — 250 г

Оливковое масло 3 ст ложки

Соль, перец по вкусу

Картошку помыть, почистить и отварить до готовности. В сковороде с толстым дном разогреть масло и добавить специи. Обжарить на медленном огне грибы и лук. Смешать с толченной картошкой и поместить в форму для запекания. При желании, массу можно не смешивать, а выкладывать слоями. Поверхность будущей запеканки смазать йогуртом и выпекать полчаса при температуре 200 °C.