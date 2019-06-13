В «таежный союз» без визы, в Европу – плати 80 евро 6 13.06.2019, 8:18

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Фото: bymedia

Режим боится повторить судьбу СССР из-за поездок белорусов в ЕС.

Как и ожидалось, Совет Евросоюза 6 июня утвердил серьезные изменения в свой Визовый кодекс. Главное изменение – увеличение размера визового сбора за получение краткосрочной визы для посещения государств, входящих в Шенгенскую зону, с 60 до 80 евро.

Белорусы, из-за бездействия властей, который не могут заключить с Евросоюзом соглашение по реадмиссии, попали под действие этого изменения.

Почему жители страны-рекордсменки по количеству шенгенских виз должны платить такую большую пошлину? Как белорусские власти проваливают перспективные приграничные проекты? Зачем власти строят «железный занавес» на границе с Евросоюзом? Об этом и не только сайт Сharter97.org поговорил с предпринимателем, координатором БНК в Слониме Виктором Марчиком

- Властям просто не выгодно подписывать эти документы, а сейчас они пытаются все выставить так, что виноват Евросоюз. Но ведь факт остается фактом: мы оказались в этой ситуации по вине режима. Даже Россия которая так далека от Европы, платит по 35 евро за визовый сбор. А власти приложили руки к тому, чтобы наши граждане платили за шенген по 80 евро.

Чем они мотивируют закрытые границы? Во-первых, идет большой отток населения, особенно - молодые люди. Кто в этой стране будет работать? Второй момент - власти постоянно говорят о том, что «из страны вывозят топливо, валюту, не покупают белорусские товары». Тут главная проблема в том, что чиновники вместо головы думают другим местом.

Мы видим, что сейчас поднялась новая волна борьбы с конкуренцией - те же слова главы «Беллегпрома» о том, что «нужно взяться за секонд-хенды». В этом вся наша власть: легче закрыть границу, чем поднимать уровень своей продукции. Легче закрыть секонд-хенды, чем выпускать доступную, качественную и приятную на глаз одежду.

Властям нужно сделать простые и всем понятные вещи: поднять нашу экономику, а не закрывать границы. Вспомните 90-е годы. Ведь поляки сами к нам приезжали, чтобы заработать копеечку, что-то продать.

Cегодня Польша пошла вперед, а мы не просто вернулись в 90-е, стало еще хуже. И в этот момент, когда белорусы, оставленные государством, пытаются сами себя прокормить, нам преподносят такой «сюрприз». Они что, ждут когда люди выйдут на улицы и их скинут? В «таежный союз» без визы - пожалуйста, в Европу - плати 80 евро. Дорогие чиновники, откройте уже границы, ведь Беларусь - европейская страна.

- В свое время предлагалась инициатива малого приграничного движения с Польшей. Помогло бы это решение жителям регионов Западной Беларуси?

- Очень хорошая инициатива. Насколько я знаю, именно Беларусь затормозила эту идею, хотя Польша была готова к сотрудничеству. Поймите, для наших властей это все слишком сложные решения.

Начнутся обвинения в том, что никто не работает, а «возит бензин, cигареты, тряпки». Да, кто-то бы занимался такими делами, чтобы просто «поддерживать» штаны. Но ведь сколько людей, которые живут в приграничных регионах, у которых родственники по ту сторону границы. Целые семьи разделены. Соседние страны были бы и рады поддержать такую инициативу. Как всегда, все упирается в наших чиновников.

- А что говорят люди о новых лимитах, которые ограничивают ввоз товаров из-за границы?

- Это усложнило жизнь простым людям. Но ездить за дешевыми продуктами и одеждой все равно будут. До введения ограничений получалось привезти что-то и себе, и родным, и соседям. Заработать хотя бы копейку, чтобы оправдать дорогу. Но 25 килограммов - очень ограниченное количество. Все это серьезно бьет по кошелькам простых людей. Люди очень недовольны. Кстати, демократическим кандидатам нужно использовать это в своей предвыборной кампании. «За отмену всех таможенных лимитов» - отличный лозунг, который придется по душе жителям приграничных районов.

- Вам не кажется, что власти просто хотят, чтобы белорусы жили за «железным занавесом» и именно по этой причине бойкотируют подписание всех документов?

- Скажу больше, Лукашенко хочет не шенген по 80 евро, а пошлину за выезд за границу, которую он когда-то предлагал. Человеку нужны деньги. Ему абсолютно все равно, каким способом их можно заработать.

Давно уже шутят, что если бы была возможность брать деньги за воздух - Лукашенко бы их брал. Сегодня Россия перекрыла ему кислород, ему очень сложно держаться на плаву, ведь пришло время отдавать долги. Вешать лапшу на уши не получится, когда людям пришлось затянуть пояса - все поняли, что эти 25 лет мы шли не той дорогой. Брали - проедали, брали - проедали. Мало того, что проедали, так чиновники еще и разворовывали. А сегодня мы все возвращаем со своего собственного кармана. Знаете, мне один человек вчера сказал: «Я думал, что мы достигли дна, но снизу постучали».

Кроме того, власти просто боятся, что поездки в ЕС будут иметь для режима Лукашенко эффект, схожий с «эффектом видеомагнитофона» для СССР.

Люди ездят в Европу, сравнивают, смотрят, какая там жизнь, видят, что по телевизору показывают совсем не то. Белорусы понимают, что их постоянно обманывают. Но железный занавес в наше время невозможен. В эпоху интернета это просто невозможно.