Новости с «визового фронта» 3 10.06.2019, 12:49

1,561

Сколько будет стоить шенген для белорусов?

Как и ожидалось, Совет Евросоюза 6 июня т.г. утвердил серьезные изменения в свой Визовый кодекс, которые приведут к модернизации общую визовой политики ЕС. Главное из них для большинства обычных граждан – увеличение размера визового сбора за получение краткосрочной визы для посещения государств, входящих в Шенгенскую зону, с 60 до 80 евро, пишет «Экономическая газета».

В ЕС идут два одвновременно идущих процесса: утверждении в структурах Евросоюза указанных изменений в Визовый кодекс и ведущихся переговорах о соглашении об упрощении визового режима ЕС с Беларусью, которое для граждан нашей страны должно существенно снизить стоимость шенгенских виз до 35 евро.

Первый из них уже близок к завершению – новые визовые правила ЕС должны вступить в силу уже с ноября текущего года. Что касается второго процесса, то последние сообщения с «визового фронта» оптимизма не внушают: наши переговоры по соглашению о реадмиссии с ЕС, без которого невозможно подписание и договора об упрощении визового режима, завершились в предпоследний день мая. Однако, как отметил глава департамента МВД по гражданству и миграции Алексей Бегун, «между сторонами остались неулаженные вопросы», и именно в части соглашения о реадмиссии.

Напомним, что соглашение о реадмиссии, заключенное с Евросоюзом, предполагает, кроме решения чисто технических вопросов, и принятие нашей страной миграционной политики Евросоюза, что для нас в настоящее время не вполне приемлемо. Таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, что с ноября т.г. стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси не уменьшится, а вырастет до 80 евро. Больше придется платить и за детей – 40 евро, если их возраст составляет от 6 до 12 лет.