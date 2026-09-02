Psychology Today: Отпуск — отличное лекарство 2 2.09.2026, 1:59

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Однако недостаточно просто не приходить в офис.

Регулярный отпуск способен заметно улучшить физическое и психологическое состояние человека, снизить усталость и помочь восстановиться после рабочих нагрузок, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что полноценный отдых связан с улучшением общего самочувствия, здоровья сердечно-сосудистой системы и удовлетворенности жизнью. Кроме того, отпуск помогает снизить риск выгорания, а после возвращения на работу повышаются вовлеченность, способность концентрироваться и творческое мышление.

При этом многие люди не используют отпуск полностью. Эксперты считают, что люди часто отказываются от отдыха из-за чувства вины, страха пропустить важные дела или опасений перед начальством.

Однако для максимального эффекта недостаточно просто не приходить в офис. Специалисты советуют по возможности уезжать из дома, поскольку дома человек чаще продолжает заниматься рабочими делами. Не менее важно полностью отключиться от работы: не проверять электронную почту, не отвечать на сообщения коллег и не участвовать в рабочих встречах.

«Проверять электронную почту, отвечать на сообщения и подключаться к совещаниям во время отпуска — буквально противоположность отдыху», — отмечает Кеннеди.

Полезно заранее завершить основные задачи и разобрать накопившиеся письма. Это помогает быстрее переключиться и не возвращаться из отпуска сразу к огромной горе нерешенных дел.

Дополнительный эффект может дать медитация и другие практики расслабления. При этом важен не столько дорогой курорт или дальняя поездка, сколько сам факт полноценного перерыва.

«Отпуск — это мощный способ поддержать здоровье и повысить способность хорошо выполнять свою работу», — пишут психологи.

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