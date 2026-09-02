Кто обладает крупнейшими танковыми арсеналами в мире? 2 2.09.2026, 2:12

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Война в Украине серьезно изменила расстановку сил.

Война в Украине серьезно изменила расстановку сил среди крупнейших танковых держав. Россия, еще несколько лет назад обладавшая крупнейшим в мире парком бронетехники, потеряла тысячи машин и теперь уступает первое место Китаю, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня крупнейшие танковые арсеналы находятся у Китая, России, КНДР, США и Индии. При этом разрыв между лидерами сравнительно невелик: у Китая насчитывается более 5800 танков, у России — около 5000.

Еще в 2021 году Россия располагала примерно 17 тысячами танков на вооружении и хранении. Однако война против Украины привела к масштабному износу этого запаса. Украинская сторона заявляет о более чем 12 тысячах уничтоженных российских танков, хотя независимый проект Oryx смог подтвердить около 4400 потерь.

«Если бы этот список составлялся в 2021 году, Россия с большим отрывом занимала бы первое место», — пишут авторы.

Российские войска продолжают использовать современные Т-90М, Т-80БВМ и модернизированные Т-72, однако восполнять потери приходится в том числе за счет значительно более старых Т-62 и Т-55.

Китай, напротив, продолжает модернизировать бронетанковые силы. Основу его арсенала составляют современные Type 99 и модернизированные Type 96. Именно промышленный потенциал Пекина дает ему серьезное преимущество: «Ни одна страна не сравнится с его способностью развернуть бронетехнику в масштабах военного времени».

При этом сами танки уже не считаются неуязвимой силой. Опыт Украины показал, насколько серьезную угрозу для бронетехники представляют противотанковые ракеты и ударные дроны.

Индия, США и КНДР также входят в пятерку стран с крупнейшими танковыми арсеналами. У Индии — почти 4 тыс. машин, основу ее парка составляют российские Т-90 и Т-72, а также собственные танки Arjun. У США — более 4,5 тыс. танков, практически все они относятся к семейству M1 Abrams. У Северной Кореи — почти 5 тыс. машин, однако значительная часть ее парка состоит из устаревшей советской техники и ее местных модификаций.

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