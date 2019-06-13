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В Беларуси побит температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений

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  • 13.06.2019, 9:13

В Жлобине воздух прогрелся до 34,7 градуса.

Температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений был побит в Беларуси 12 июня, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, сообщает tut.by.

В Жлобине (Гомельская область) воздух прогрелся до 34,7 градуса выше нуля, что на 0,3 градуса превышает абсолютный максимум, зафиксированный в 2010 году в Лельчицах (Гомельская обл.). В самом Жлобине прежний рекорд дня составлял 32,4 градуса (также с 2010 года).

Обновились экстремумы в столице и всех областных центрах. В Могилеве было 34,6 градуса (31,1 в 2000 году), в Гомеле — 33,4 (32,6 в 2010-м), Бресте и Витебске — 33,2 (соответственно 32,8 в 1957 году и 31,5 в 1937-м), Минске — 32,7 (30,9 в 2000-м), Гродно — 32,4 (31,3 в 1999-м).

Температурные рекорды фиксируются девятый день подряд. 12 июня стало самым жарким днем в нынешнем году и первым за эти девять дней, когда обновился максимум для всей страны с начала метеонаблюдений. До этого фиксировались рекорды для отдельных населенных пунктов.

Накануне в Минске пал рекорд дня 82-летней давности (32,2 против 30,1 градуса 11 июня 1937 года).

До конца недели очень жаркая погода сохранится. 13 июня в Минске ожидается 30—32 градуса выше нуля. Может пасть абсолютный рекорд дня 107-летней давности.

В июне прошлого года максимальная температура в стране составила 31,3 градуса тепла (21 июня в Бресте).


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