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«Баста»: Наивные ребята эти «ермошины» и «мясниковичи»

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  • 13.06.2019, 14:13
  • 1,314
Лидия Ермошина
Фото: bymedia

Жители уютных вилл и дворцов вряд ли успеют воспользоваться новым законом. 

Довели все-таки Ермошину, неделю валерьянку, говорят, пила. Потом нажаловалась хозяину на журналистов и блогеров, которые выставили ее теремок в Дроздах на всеобщее обозрение. Андроиды-палаточники сегодня оперативно приняли закон, запрещающий выкладывать фото коттеджей чиновников. Засекретят и остальные их «персональные данные», пишет Telegram-канал «Баста!».

Наивные ребята эти «ермошины» и «мясниковичи». Опять с зеркалом воюют. Неужели они думают, что миллионы белорусов теперь ослепнут, будут стыдливо опускать глаза, видя выставленную напоказ роскошь, в которой живут приближенные диктатора? Или не смогут посчитать, сколько сотен лет им нужно работать, чтобы построить хотя бы что-то похожее на дома в Дроздах?

Хотя не будем исключать, что в ближайшее время нас порадуют еще одним законом — о запрете смотреть на жилища и автомобили чиновников, например.

Радует, что воспользоваться новыми законами жители уютных вилл и дворцов вряд ли успеют, их время — на исходе.

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